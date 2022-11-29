Тысячи детей и подростков находят свое призвание в Детском городе профессий КидСпейс

Через игру любой ребенок может понять трудовые будни людей разных профессий и научиться ценить полученный опыт.

Даже местную городскую валюту в КидСпейс называют опытами. Как объяснили нам юные жители КидСпейс, дети здесь стремятся стать самыми опытными, а значит, успешными. Сами посудите — деньги можно потерять или потратить, а опыт останется навсегда.

А вот основы финансовой грамотности ребята изучают вместе с Ак Барс Банком. Вот уже 7 лет день за днем дети осваивают особенности работы банковской системы и постигают профессию кассира-операциониста. Юные инкассаторы обеспечивают безопасную доставку наличности. Ну а восторг у молодых банкиров вызывает демонстрация внутреннего устройства банкомата. Это даже не каждый взрослый видел!

При всем богатстве выбора жители КидСпейс уже определились: работать и сотрудничать они станут только с Ак Барс Банком. Ведь именно с ним началось позитивное знакомство с миром финансов.

Повышение финансовой грамотности детей и молодежи — одно из направлений деятельности банка.

Сегодня Ак Барс Банк празднует свой день рождения. 29 лет на финансовом рынке в качестве надежного партнера с неизменно высокими стандартами качества и большими перспективами для дальнейшего развития! Растем вместе! Реклама. ООО «МастерСити»