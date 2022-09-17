news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
17 сентября 2022  20:18

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Парижа с призывом об отставке Макрона

news_top_970_100

В Париже прошли демонстрации в пользу отставки Президента Эммануэля Макрона. С призывом выйти на улицы столицы к гражданам страны ранее обратилось движение «Патриоты», сообщает РИА Новости.

Первые протесты прошли 3 сентября. После них «Патриоты» потребовали от Макрона покинуть пост главы государства, а также призвали к выходу Франции из ЕС и НАТО.

Опросы показали, что за антироссийские санкции выступает менее половины населения Франции — 40%, 27% настроены против ограничений, а еще 32% уверены, что рестрикции нужно смягчить.

Напомним, что страны Запада начали ужесточать санкции против РФ после начала спецоперации на Украине, инициированной Президентом Владимиром Путиным.

#Франция #протесты #Эммануэль Макрон
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100