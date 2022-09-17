Тысячи демонстрантов вышли на улицы Парижа с призывом об отставке Макрона

В Париже прошли демонстрации в пользу отставки Президента Эммануэля Макрона. С призывом выйти на улицы столицы к гражданам страны ранее обратилось движение «Патриоты», сообщает РИА Новости.

Первые протесты прошли 3 сентября. После них «Патриоты» потребовали от Макрона покинуть пост главы государства, а также призвали к выходу Франции из ЕС и НАТО.

Опросы показали, что за антироссийские санкции выступает менее половины населения Франции — 40%, 27% настроены против ограничений, а еще 32% уверены, что рестрикции нужно смягчить.

Напомним, что страны Запада начали ужесточать санкции против РФ после начала спецоперации на Украине, инициированной Президентом Владимиром Путиным.