«Тысяча защитных полотен за два года»: волонтеры Нижнекамска плетут сети

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске ни на один день не останавливается работа по поддержке бойцов, участвующих в специальной военной операции. Так, в центре «Семья» волонтеры плетут сети. Всего за два года этой работы здесь изготовили около тысячи сетей. В общей сложности это 18 тыс. кв. метров защитного полотна.

Волонтеры говорят, что работа эта не сложная, научиться может каждый, а потому приглашают всех желающих прийти помочь им. Главное требование — это правильно продеть ткань, чтобы она крепко держалась.

«Мальчики внимательные, всё делают, стараются. Приходят не первый раз. Мы ими довольны», — рассказала волонтер Светлана Трофимова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Студенты Нижнекамского колледжа транспортной инфраструктуры приходят плести сети часто. «Чтобы помочь нашим, чтобы сети помогли им, чтобы была победа», — объясняет их мотивацию волонтер Вадим Амирханов.

«Стараемся для воинов сплести как можно больше сетей, защитить их. Скорость не увеличить, так как рук не хватает. Спасибо волонтерам. Стараемся и просим жителей пусть приходят и помогают. Мы рады будем помощникам», — говорит волонтер Галина Петрова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Здесь будут рады любой помощи. Например, материалу, необходимому для изготовления сетей. «Пожелать можно одно, чтобы [бойцы] быстрее возвращались живыми и с победой» — пожелал волонтер Алексей Андреев.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой