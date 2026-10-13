Тысяча школьников РТ приняли участие во Всероссийской неделе профориентации

Фото: пресс-служба проекта «Билет в будущее»

В Татарстане тысяча школьников стали участниками Всероссийской профориентационной недели, организованной в рамках первого Всероссийского месяца профориентации. Об этом сообщает пресс-служба проекта «Билет в будущее».

Фото: пресс-служба проекта «Билет в будущее»

В общей сложности участниками профориентационных мероприятий стали более 200 тыс. школьников и педагогов из 70 регионов России. Они состоялись при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках Единой модели профориентации «Билет в будущее» и были частью проекта «Больше, чем работа» программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие», входящей в национальный проект «Молодежь и дети».

Главной задачей Всероссийской профориентационной недели было познакомить школьников с современными профессиями, востребованными специальностями и возможностями профессионального развития в родном регионе.

Она включала профессиональную диагностику, экскурсии на предприятия, мастер-классы и профессиональные пробы. Формат мероприятий позволяет позволял учащимся в том числе оценить собственные интересы, способности и перспективы дальнейшего обучения.

Фото: пресс-служба проекта «Билет в будущее»

В Татарстане 23 сентября на площадке казанского многопрофильного лицея №11 прошел региональный форум «Россия – мои горизонты». Для учеников провели практические занятия и мастер-классы, посвященные различным профессиональным направлениям. Гости мероприятия познакомились с информационными технологиями, медициной, криминалистикой, ветеринарией, туризмом и рабочими специальностями.

По всей стране к организации событий Всероссийского месяца профориентации подключились 500 предприятий-партнеров. Участники разнообразных мероприятий знакомились с инженерными, медицинскими, педагогическими, аграрными, транспортными и IT-профессиями, атомной отраслью, беспилотными авиационными системами и другими направлениями. Для Татарстана как одного из крупных промышленных и образовательных центров России приобретает особое значение региональной составляющей профориентации.

Фото: пресс-служба проекта «Билет в будущее»

«Сегодня мы выстраиваем профориентацию как последовательную работу со школьником на протяжении нескольких лет. Ребята знакомятся с отраслями на занятиях „Россия – мои горизонты“, проходят диагностику, посещают предприятия, пробуют себя в разных профессиях. При этом особенно важно учитывать особенности каждого региона. Школьник должен знать не только о профессиях в целом, но и о том, какие предприятия работают рядом с ним, где можно получить образование и какие возможности есть для профессионального развития», – заметил директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

Организатором Всероссийской профориентационной недели выступила «Росмолодежь.Профи», генеральным партнером – Фонд гуманитарных проектов, являющийся федеральным оператором Единой модели профориентации «Билет в будущее».