Тысяча призов каждый день: «Пятерочка» исполнит миллион желаний

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Сегодня в «Пятерочке» стартовала новогодняя акция для участников программы лояльности «Выручай-карта». Ежедневно среди них будут разыгрываться 1000 призов на сумму 1 тыс. рублей, а раз в неделю — суперприз в 1 млн рублей.

Акция действует во всех магазинах торговой сети до 10 января 2022 года. Чтобы принять в ней участие, участник программы лояльности должен нажать кнопку «Участвую» в личном кабинете в мобильном приложении «Пятерочки». После этого он сможет накапливать «шансы» на выигрыш, которые можно получить совершив покупку от 555 рублей в магазине «Пятерочка» либо в сервисе «Пятерочка Доставка».

Однако «шанс» на выигрыш можно увеличить — для этого нужно купить товары-партнеры под брендами Сoca-Cola, Fanta, Sprite, соки и нектары «Добрый» на сумму не менее 200 рублей. Стоит заметить, что на доставку эта акция не распространяется.

Обладатели главных призов — 1 млн рублей — будут определяться каждую неделю с 28 декабря по 1 февраля. Имена победителей ежедневных розыгрышей будут публиковаться на сайте акции.

Также по итогам акции «Пятерочка» направит средства в благотворительный фонд «Русь» в пользу нуждающихся: по 3 рубля за каждого зарегистрированного участника.

«Без преувеличения Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздников в нашей стране. Это время приятной суеты, подготовки праздничного стола, на который стараются выбрать все самое лучшее и вкусное, чтобы удивить гостей и порадовать родных и близких. И конечно же, этот праздник не обходится без подарков для любимых. "Пятёрочка" тоже подготовила подарки для своих любимых гостей — более 50 миллионов рублей на исполнение желаний! Теперь хлопоты по покупке вкусных, свежих и разнообразных продуктов к праздничному столу станут ещё увлекательнее и выгоднее, ведь новогодние подарки от "Пятёрочки" и отличное настроение гарантированно получат тысячи наших гостей. А еще участвуя в этой акции каждый сможет внести свой вклад, чтобы подарить настоящий праздник тем, кто в этом нуждается, — многодетным семьям и пожилым одиноким людям, подопечным фонда "Русь"», — отмечает директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев.