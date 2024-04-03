«Тётя Марта» удваивает ставки

Фото: АО «СТС»

8 апреля в 19:30 на СТС выходит продолжение сериала «Тётя Марта», первый сезон которого собрал 42 миллиона зрителей, взял рейтинг 8,2 на Кинопоиске, получил «ТЭФИ KIDS» в двух номинациях и звание «Сериал года» на премии Одноклассников «Самый OK».



Во втором сезоне в жизни Марты (Вита Корниенко) появляется сестра-близнец Юля (Вита Корниенко). Чтобы найти маму, которая оставила их в детском доме, девочки меняются местами. И теперь Юле придётся заботиться о дедушке (Юрий Кузнецов), решать проблемы с будущим опекуном Маратом (Александр Метёлкин), соседом-актёром (Сергей Епишев), блогером (Екатерина Кабак) и учительницей (Кристина Асмус), а Марте — привыкать к строгому опекуну Юли (Зоя Бербер) и её вредному брату (Матвей Воронин).

Фото: АО «СТС»

«Я впервые играла сразу двух девочек. И если Марта больше любит общаться, то Юля интроверт. Она моя противоположность: постоянно чего-то боится, любит поплакать. В семье её постоянно буллят, что также повлияло на характер персонажа», — рассуждает Вита Корниенко. Тринадцатилетняя актриса признавалась, что ей нелегко дались сцены ссор с героиней Зои Бербер: «В перерывах мы смеялись, слушали забавные песни из Зоиного плейлиста. В кадре, естественно, переключались, что было непросто. Ведь мы только что веселились — и вдруг надо показать этот контраст».



Зоя Бербер в свою очередь делилась, что такого персонажа играет впервые: «Вера строит из себя хорошую, но не скрывает, что ради цели может пойти по головам. При этом она не стерва, скорее стервелочка. В ней есть разные краски, этим роль мне особенно интересна. В жизни тоже нужно уметь быть разной, чтобы найти общий язык со всеми, особенно с детьми, которые лучше чувствуют фальшь».

Фото: АО «СТС»

Кстати, сама актриса воспитывает дочь возраста Марты и Юли. На съёмках Зоя раскрыла свои секреты гармоничных отношений с ребёнком: «Важно держать дисциплину, но и не надо ставить себя выше или ниже детей, а общаться так, будто вы одного возраста. При этом желательно, чтобы не ты превращался в десятилетку, а ребёнок поднимался лет до семнадцати или двадцати. В целом главное — диалог, тогда всё получится».



Кроме участия Зои Бербер во втором сезоне также появляется режиссёр Андрей Силкин, ранее снявший «Плаксу» для СТС. «Практически каждая серия "Тёти Марты" — это новая история и приключение, — комментирует Андрей Силкин. — При этом все семнадцать эпизодов мы ждём, когда найдётся мама. Интрига, идущая из первого сезона, сохраняется, как и анимация, и в целом художественная ценность проекта. Только теперь зрителей ждут сразу две главные героини: Марта и Юля».



«ТЁТЯ МАРТА», 2-й сезон



Премьера на СТС — 8 апреля в 19:30



Производство: Art Pictures Vision и Black Box Production по заказу СТС

Жанр: комедия

Хронометраж: 24 минуты

Количество серий в сезоне: 17

Режиссёр-постановщик: Андрей Силкин

Оператор-постановщик: Вячеслав Сотников

Продюсеры: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Константин Маньковский, Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков, Павел Сарычев

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Владимир Неклюдов, Павел Данилов, Димитрий Ян, Игорь Тудвасев

Исполнительный продюсер: Наталия Вишневская

Креативный продюсер: Илья Власьевский

Авторы сценария: Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков, Константин Маньковский, Илья Власьевский, Артём Скуба, Арсений Ванин

В ролях: Вита Корниенко, Александр Метёлкин, Кристина Асмус, Юрий Кузнецов, Зоя Бербер, Сергей Епишев, Александр Голубков, Екатерина Кабак, Матвей Воронин и другие.

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