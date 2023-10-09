«Теплый» прием Рахимова и салют Кадырова: как «Рубин» победил в Чечне и ушел в отпуск

«Рубин» на глазах у 5 тысяч зрителей в Грозном обыграл «Ахмат» со счетом 1:0

Фото: rubin-kazan.ru

«Теплый» прием «Рубина» и Рахимова

Грозный. «Ахмат – сила». Аэропорт имени Кадырова. В городе царит праздничная атмосфера. На неделе Грозный отметил сразу два события: дни рождения города и главы республики Рамзана Кадырова. В честь этого вечером субботы у самого «Сердца Чечни» был запущен красочный салют.

Видели залпы фейерверка не только горожане и туристы, но и футболисты и тренеры «Рубина», поселившиеся в отеле в центре города. В частности, Рашид Рахимов, для которого возвращение в Грозный – памятное событие. Здесь, руководя сначала «Тереком», а потом «Ахматом», специалист провел в общей сложности 4,5 года и добился своего высшего тренерского достижения – 5-го места в Премьер-лиге. Так что его ждал особый, «теплый» прием.

Фамилию наставника «Рубина» трибуны чеченской столицы встретили редкими аплодисментами. Однако команда хозяев была настроена к экс-тренеру не так уж и дружелюбно. Грозненцы были намерены не то что победить, а сделать это уверенно и твердо. В «Ахмате» такие вещи любят и с «бывшими», как правило, не церемонятся.

В Грозном Рахимов провел 4,5 года и добился своего высшего тренерского достижения – 5-го места в РПЛ Фото: rubin-kazan.ru

Что до самого Рахимова, то и он лукавить не стал. Возвращаться в Грозный приятно, но казанцы прилетели на Юг страны только за победой. Лирику Рашид Маматкулович оставил на послематчевые беседы.

«Порадовались. Очень важная в психологическом плане победа»

Стадион в Грозном начинает заполняться задолго до начала встречи. Уже за час-полтора до стартового свистка на центральной трибуне стали виднеться первые зрители – собралось пару сотен людей, тихо и внимательно наблюдавших за предыгровыми разминками футболистов.

Да и в целом знаменитая своим горячим антуражем «Ахмат Арена» в этом матче была относительно спокойна. А единственный момент, когда 5 тысяч болельщиков как в унисон вспрыгнули со своих мест, случился лишь на 88-й минуте. С футболом он, правда, имел мало общего. На поле произошла массовая потасовка, которая едва не переросла в драку.

Победный гол в матче забил сентябрьский новичок «Рубина» из Сербии Никола Чумич Фото: rubin-kazan.ru

Это был один из последних ярких моментов в игре. Предшествовали ему гол Николы Чумича, перекладина у ворот Юрия Дюпина и очередной забитый мяч из офсайда от Мирлинда Даку. К слову, гол Чумича стал не только дебютным за «Рубин», но и сразу же победным – 1:0.

Столь важные три очка в гостях казанцы отметили как следует. Победная музыка и крики были слышны даже в зале для пресс-конференций. А прибывший к журналистам Рашид Рахимов, на вопрос об эмоциях в раздевалке в привычной для себя манере отшутился.

«Шум в раздевалке? Друг на друга кричали. Защитники возмущаются, что столько моментов не забиваем. Нападающие возмущаются, что идут неточные передачи (смеется). Но в целом порадовались. Естественно, это очень важная в психологическом плане победа», – ответил Рахимов на вопрос корреспондента «ТИ-Спорт».

«В целом порадовались. Естественно, это очень важная в психологическом плане победа» Фото: rubin-kazan.ru

Даку – главная звезда «Рубина»

Справедливости ради, по игре в Грозном празднования «Рубин» заслужил. И визуально, и по продвинутым цифрам казанцы выглядели сильнее оппонента. Понятно, что удары и владение остались за хозяевами. А как иначе, если одна команда ведет больше половины игры, а второй приходится отыгрываться? Но по совокупности моментов счет был ближе к 2:0, чем к 1:1.

Более того, «Рубин» второй гол даже забил. Угочукву Иву на 82-й минуте отправил Мирлинда Даку на чистый «буллит» против Михаила Опарина. И албанец уверенно раскидал вратаря и мяч по углам. Правда, судьи углядели в моменте паса офсайд и гол не засчитали. Ситуация спорная.

На телевизионном повторе показалось, что так оно и есть. Но в записи с технической камеры видно, что положения вне игры нет – судьи отобрали у Даку чистый гол. В клубе между тем заявили, что подавать апелляцию в ЭСК РФС не собираются. Благо инцидент никак не повлиял на победу команды Рахимова. Но выигрывать 2:0 на 82-й минуте все же было бы спокойнее.

«По совокупности моментов, счет был ближе к 2:0, чем к 1:1. «Рубин» выглядел сильнее» Фото: rubin-kazan.ru

Еще спокойнее себя бы на душе сейчас чувствовал сам Даку. В нынешнем «Рубине» албанский форвард – главная звезда. Команду без него сейчас просто невозможно представить. Он проделывает огромный объем работы, великолепен в подыгрыше и на втором этаже. Дриблинг для нападающего с ростом 1,92 м просто загляденье. Единственное, чего ему не хватает, – забитых мячей.

В 15 матчах за «Рубин» у Мирлинда 2 чистых гола и 3 из офсайда. Все происходящее с ним в последних матчах выглядит как какое-то проклятье. Нападающему катастрофически не везет. Но количество рано или поздно перейдет в качество. Знающие люди из Европы видят в Даку большого футболиста. Уже сейчас известно об интересе к Мирлинду из Франции.

«Мы видим по Даку – я не удивляюсь интересу зарубежных команд к нему. Они выходят и начинают общаться напрямую. Игрок с таким ростом, умеющий так бежать и так сохранять мячи, обыгрывать двух соперников… Мы на сегодняшний день очень довольны его приобретением, вопрос только один: кто заменит? Здесь нужна конкуренция», – подчеркивает Рахимов.

«Мы видим по Даку – я не удивляюсь интересу зарубежных команд к нему. Мы очень довольны его приобретением» Фото: rubin-kazan.ru

В клубе понимают, что если Даку и продолжит так прогрессировать в заключительной части календарного года, сохранить его в «Рубине» будет крайне сложно. В перспективе все это очень похоже на историю с «продажей» Хвичи Кварацхелии.

«Рубин» уходит на мини-сборы

Обратно с «Рубином», к слову, Даку на самолете в Казань из Грозного не полетел. Группа «сборников», вызванных в свои национальные команды, отправилась другим рейсом в Москву. А те, что возвращались в столицу Татарстана, находились в прекрасном настроении. Эмоциональный фон перед двухнедельным перерывом что надо.

Тем более в связи с победой и подъемом в турнирной таблице Премьер-лиги до 10-го места Рашид Рахимов дал своим подопечным немного отдохнуть.

После победы над «Ахматом» казанцы поднялись на 10-е место в таблице РПЛ и ушли на двухнедельный перерыв Фото: rubin-kazan.ru

Рашид Маматкулович, какие планы на паузу?

Четыре дня выходных. Но за это время для тех, кто играл мало, два тренировочных занятия, для остальных одно. Чтобы с 13-го числа они были готовы к работе в двухразовом режиме. Там будет четыре подряд тренировки достаточно нагрузочные. Некоторые уедут в сборные. Планы до следующего матча составлены.

Команда поднялась из зоны стыков. Эмоциональный подъем чувствуется?

Я как тренер ориентируюсь на другое – на то, как идет процесс перестроения. Это тяжелейший процесс. Конечно, есть давление, когда нет очков. Но я говорил с командой: «Вы не можете потерять уверенность в себе, уверенность теряется тогда, когда вы очень плохо играете и вас все возят». Но нас никто не возит, мы сами себе привозим голы, нам нужно сыграть внимательно в обороне. Нас наказывают за каждый эпизод. Но есть хорошие отрезки в игре, игра есть, – подытожил Рахимов.

Российская Премьер-лига. 11-й тур

«Ахмат» (Грозный) – «Рубин» (Казань) 0:1 (0:0, 0:1), Грозный, стадион «Ахмат Арена»

Состав «Рубина»: Дюпин – Безруков, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Кабутов – Иву, Вада, Ранджелович, Чумич – Даку