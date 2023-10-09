Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Теплый» прием Рахимова и салют Кадырова: как «Рубин» победил в Чечне и ушел в отпуск
Перед очередным выходом на двухнедельный перерыв «Рубин» отправился в Грозный. Там в рамках 11-го тура Премьер-лиги казанской команде предстоял тяжелейший поединок с местным «Ахматом». Корреспондент «ТИ-Спорт» побывал вместе с «Рубином» в столице Чечни и стал свидетелем минимальной победы команды Рашида Рахимова (1:0). Подробнее – в материале.
«Теплый» прием «Рубина» и Рахимова
Грозный. «Ахмат – сила». Аэропорт имени Кадырова. В городе царит праздничная атмосфера. На неделе Грозный отметил сразу два события: дни рождения города и главы республики Рамзана Кадырова. В честь этого вечером субботы у самого «Сердца Чечни» был запущен красочный салют.
Видели залпы фейерверка не только горожане и туристы, но и футболисты и тренеры «Рубина», поселившиеся в отеле в центре города. В частности, Рашид Рахимов, для которого возвращение в Грозный – памятное событие. Здесь, руководя сначала «Тереком», а потом «Ахматом», специалист провел в общей сложности 4,5 года и добился своего высшего тренерского достижения – 5-го места в Премьер-лиге. Так что его ждал особый, «теплый» прием.
Фамилию наставника «Рубина» трибуны чеченской столицы встретили редкими аплодисментами. Однако команда хозяев была настроена к экс-тренеру не так уж и дружелюбно. Грозненцы были намерены не то что победить, а сделать это уверенно и твердо. В «Ахмате» такие вещи любят и с «бывшими», как правило, не церемонятся.
Что до самого Рахимова, то и он лукавить не стал. Возвращаться в Грозный приятно, но казанцы прилетели на Юг страны только за победой. Лирику Рашид Маматкулович оставил на послематчевые беседы.
«Порадовались. Очень важная в психологическом плане победа»
Стадион в Грозном начинает заполняться задолго до начала встречи. Уже за час-полтора до стартового свистка на центральной трибуне стали виднеться первые зрители – собралось пару сотен людей, тихо и внимательно наблюдавших за предыгровыми разминками футболистов.
Да и в целом знаменитая своим горячим антуражем «Ахмат Арена» в этом матче была относительно спокойна. А единственный момент, когда 5 тысяч болельщиков как в унисон вспрыгнули со своих мест, случился лишь на 88-й минуте. С футболом он, правда, имел мало общего. На поле произошла массовая потасовка, которая едва не переросла в драку.
Это был один из последних ярких моментов в игре. Предшествовали ему гол Николы Чумича, перекладина у ворот Юрия Дюпина и очередной забитый мяч из офсайда от Мирлинда Даку. К слову, гол Чумича стал не только дебютным за «Рубин», но и сразу же победным – 1:0.
Столь важные три очка в гостях казанцы отметили как следует. Победная музыка и крики были слышны даже в зале для пресс-конференций. А прибывший к журналистам Рашид Рахимов, на вопрос об эмоциях в раздевалке в привычной для себя манере отшутился.
«Шум в раздевалке? Друг на друга кричали. Защитники возмущаются, что столько моментов не забиваем. Нападающие возмущаются, что идут неточные передачи (смеется). Но в целом порадовались. Естественно, это очень важная в психологическом плане победа», – ответил Рахимов на вопрос корреспондента «ТИ-Спорт».
Даку – главная звезда «Рубина»
Справедливости ради, по игре в Грозном празднования «Рубин» заслужил. И визуально, и по продвинутым цифрам казанцы выглядели сильнее оппонента. Понятно, что удары и владение остались за хозяевами. А как иначе, если одна команда ведет больше половины игры, а второй приходится отыгрываться? Но по совокупности моментов счет был ближе к 2:0, чем к 1:1.
Более того, «Рубин» второй гол даже забил. Угочукву Иву на 82-й минуте отправил Мирлинда Даку на чистый «буллит» против Михаила Опарина. И албанец уверенно раскидал вратаря и мяч по углам. Правда, судьи углядели в моменте паса офсайд и гол не засчитали. Ситуация спорная.
На телевизионном повторе показалось, что так оно и есть. Но в записи с технической камеры видно, что положения вне игры нет – судьи отобрали у Даку чистый гол. В клубе между тем заявили, что подавать апелляцию в ЭСК РФС не собираются. Благо инцидент никак не повлиял на победу команды Рахимова. Но выигрывать 2:0 на 82-й минуте все же было бы спокойнее.
Еще спокойнее себя бы на душе сейчас чувствовал сам Даку. В нынешнем «Рубине» албанский форвард – главная звезда. Команду без него сейчас просто невозможно представить. Он проделывает огромный объем работы, великолепен в подыгрыше и на втором этаже. Дриблинг для нападающего с ростом 1,92 м просто загляденье. Единственное, чего ему не хватает, – забитых мячей.
В 15 матчах за «Рубин» у Мирлинда 2 чистых гола и 3 из офсайда. Все происходящее с ним в последних матчах выглядит как какое-то проклятье. Нападающему катастрофически не везет. Но количество рано или поздно перейдет в качество. Знающие люди из Европы видят в Даку большого футболиста. Уже сейчас известно об интересе к Мирлинду из Франции.
«Мы видим по Даку – я не удивляюсь интересу зарубежных команд к нему. Они выходят и начинают общаться напрямую. Игрок с таким ростом, умеющий так бежать и так сохранять мячи, обыгрывать двух соперников… Мы на сегодняшний день очень довольны его приобретением, вопрос только один: кто заменит? Здесь нужна конкуренция», – подчеркивает Рахимов.
В клубе понимают, что если Даку и продолжит так прогрессировать в заключительной части календарного года, сохранить его в «Рубине» будет крайне сложно. В перспективе все это очень похоже на историю с «продажей» Хвичи Кварацхелии.
«Рубин» уходит на мини-сборы
Обратно с «Рубином», к слову, Даку на самолете в Казань из Грозного не полетел. Группа «сборников», вызванных в свои национальные команды, отправилась другим рейсом в Москву. А те, что возвращались в столицу Татарстана, находились в прекрасном настроении. Эмоциональный фон перед двухнедельным перерывом что надо.
Тем более в связи с победой и подъемом в турнирной таблице Премьер-лиги до 10-го места Рашид Рахимов дал своим подопечным немного отдохнуть.
Рашид Маматкулович, какие планы на паузу?
Четыре дня выходных. Но за это время для тех, кто играл мало, два тренировочных занятия, для остальных одно. Чтобы с 13-го числа они были готовы к работе в двухразовом режиме. Там будет четыре подряд тренировки достаточно нагрузочные. Некоторые уедут в сборные. Планы до следующего матча составлены.
Команда поднялась из зоны стыков. Эмоциональный подъем чувствуется?
Я как тренер ориентируюсь на другое – на то, как идет процесс перестроения. Это тяжелейший процесс. Конечно, есть давление, когда нет очков. Но я говорил с командой: «Вы не можете потерять уверенность в себе, уверенность теряется тогда, когда вы очень плохо играете и вас все возят». Но нас никто не возит, мы сами себе привозим голы, нам нужно сыграть внимательно в обороне. Нас наказывают за каждый эпизод. Но есть хорошие отрезки в игре, игра есть, – подытожил Рахимов.
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт