«Тыл рядом»: из Альметьевска в зону СВО отправили круглый лес для строительства блиндажей

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

В Альметьевске сформировали и отправили очередной гуманитарный груз для участников специальной военной операции. На этот раз в помощь бойцам направили строительный материал – круглый лес, необходимый для возведения блиндажей и укрытий.

Погрузка прошла при участии представителей общественных организаций и жителей города.

«Идет очередная погрузка гуманитарной помощи. Сегодня мы помогаем ребятам, загружаем круглый лес. Он поможет им при строительстве блиндажей, при строительстве укрытий», – рассказал член «Боевого братства» Артем Клочков.

Всего в зону боевых действий отправили пять тралов древесины. По словам военных, этого объема хватит на строительство двух-трех блиндажей. При этом в зоне СВО ощущается острый дефицит строительного леса.

«В освобожденных территориях нет строительного леса – он весь поврежден, в осколках, большая часть сгорела. Из-за этого приходится нам из России возить лес. Хотим выразить огромную благодарность Альметьевскому району за предоставленную гуманитарную помощь в виде строительного леса – он нам жизненно необходим для строительства блиндажей и укрытий для личного состава», – отметил военнослужащий с позывным Татарин.

Если ранее на передовую в основном отправляли сосну, то сейчас используют разные породы древесины – осину, березу, лиственницу.

По словам бойцов, применение найдется каждому виду: часть идет на строительство, остальное – на дрова.

Кроме того, на фронте сохраняется потребность в инструментах и дополнительном оборудовании.

«Есть необходимость в инструментах, в первую очередь. Они есть, но ломаются. У нас ремонтно-восстановительный батальон, инструмент нужен постоянно. Также требуются маскировочные сети», – добавил Татарин.

Доставке груза предстоит длительный путь – техника движется со средней скоростью 40–50 километров в час. Подобные отправки из Альметьевска проходят регулярно.

«Здесь все мы – жители тыла, люди, которые хотят чем-то помочь. Передайте ребятам, что мы все ждем победы и будем стараться. Пусть Всевышний им помогает, а ангелы-хранители оберегают», – подчеркнула заместитель главы Альметьевского района Роза Афлятунова.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

