«Тыл, который не спит»: как в Нурлате плетут сети для бойцов СВО

Фото предоставлено Гузель Садыковой

Члены волонтерского движения «Сети для СВОих» за несколько месяцев сплели и отправили на передовую более 60 маскировочных сетей. Движение было создано в октябре прошлого года при фонде «Все для Победы Нурлат» под руководством Ришата Сафиуллина и быстро обрело преданных участников.

Помещение на центральном рынке на улице Гиматдинова, выделенное для мастерской, почти не пустует. Здесь в две смены трудятся 16 человек с добрыми сердцами: днем приходят женщины серебряного возраста, а вечером мастерская наполняется голосами нурлатцев, которые после рабочего дня спешат не домой, а сюда, к сетям и ленточкам.

Среди них – инструктор по лечебной физкультуре санатория «Вишневая Поляна» Евгения Хворостьева. Ее сын, офицер, уже пятый год участвует в специальной военной операции и за мужество отмечен высшими наградами, включая медаль Жукова.

Евгения Петровна носит на груди медаль «Матери офицера» – знак признательности и уважения, переданный из воинской части. Когда знакомая предложила ей плести маскировочные сети, она восприняла это как возможность внести личный вклад в общее дело.

«Мы – фронт и тыл – дружно должны защищать Родину», – говорит Евгения Петровна, объясняя свой выбор.

Недавно к движению присоединились и несколько членов местного отделения Всероссийского общества слепых под руководством Марии Кузьминой. Среди них супруги Рамиль и Ольга Мустафины, которые много лет лишены зрения, но своим жизнелюбием и активной общественной позицией вдохновляют многих.

По состоянию здоровья они не могут вдевать ленточки в ячейки сети, но их помощь очень важна: он окантовывает края сети, она скручивает ленточки в моток.

«Сюда приходим с февраля. За это время окантовал порядка 30 сетей, на одну уходит примерно 2,5 часа. Сама сеть очень легкая, но если накрыть ею технику, она может сползти, поэтому края нужно тщательно окантовать жгутом. По известным причинам я не могу идти на СВО, но стараюсь помогать по мере сил. Если наши сети спасут жизнь хотя бы одного солдата или сохранят технику – значит, не зря все это делаем. У всего есть конец, победа обязательно будет за нами!» – отметил Рамиль Мусафин.

Ольга Александровна добавляет, что работу продолжают и дома, забирая сырье с мастерской.

«Слепой человек видит руками, наше чутье немного другое, поэтому работа несложная, – говорит она. – Только терпение нужно. Пока слушаем аудиокниги или передачи по телевизору, занимаемся рукоделием».

Работа волонтеров ведется непрерывно, бывают дни, когда свет в мастерской горит до десяти вечера. Всем необходимым – сетями, спанбондом – обеспечивает фонд «Все для Победы Нурлат». А специальные станки для плетения маскировочных сетей и резки ленточек сделал мастер Айрат Гареев из Нижнего Нурлата, его помощь стала и профессиональным наставничеством, и деятельным участием.

Руководитель движения Эльвира Мингазова отмечает: каждая сплетенная сеть – это рука помощи, протянутая бойцам. За этим трудом стоит большая душа и непоколебимое стремление к победе каждого волонтера.

«Наши сети – это не просто материал, это символ поддержки и единства фронта и тыла. Каждый, кто приходит сюда, делает это от сердца», – подчеркивает Эльвира Мингазова.

В Нурлате патриотизм и помощь бойцам стали образом жизни.

Для этих людей участие в движении «Сети для СВОих» – ежедневная работа, которая дает реальную помощь тем, кто сейчас на передовой, и поддерживает веру в скорую победу.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

