Тыгин: В Татарстане нужно сформировать жилой фонд для социального использования

Для решения жилищных проблем малоимущего населения в Татарстане необходимо сформировать жилой фонд для социального использования. Такое мнение высказал депутат Государственного Совета РТ, председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову.

«Жилой фонд для социального использования на сегодняшний день — нерешенный вопрос. На мой взгляд, первый шаг должен быть на уровне государства. Это все-таки формирование жилого фонда для социального использования. У нас с 80-х годов люди на очереди стоят в муниципалитетах. Мы не должны себя обманывать, что у них есть малейший шанс получить ипотечный кредит», — констатировал собеседник агентства.

«Давление на рынке формируется этой категорией людей. Государство просто обязано взять и это жилье предоставить, оно же не приватизируется. Мы этот контингент с рынка переведем в раздел социального обслуживания, и тогда ситуация на жилищном рынке сразу станет совершенно другой», — подчеркнул он.

Тыгин отметил, что далее необходимо решить вопрос доступности на рынке недвижимости региона вторичного жилья. Оно должно быть вовлечено во все необходимые процедуры, полноценные и эффективные банковские ипотеки. Вторичное жилье в Татарстане сейчас пользуется колоссальным спросом, добавил глава профильного комитета Госсовета.