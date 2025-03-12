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Общество 12 марта 2025 13:20

Тыгин: «Управляющие компании – это не благотворительные организации»

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Тыгин: «Управляющие компании – это не благотворительные организации»
Фото: © «Татар-информ»

Управляющие компании работают по поручению и за счет собственников жилья. Они должны качественно отрабатывать деньги жильцов домов, ведь они не являются благотворительными организациями, заявил начальник Госжилинспекции РТ Александр Тыгин во время прямого эфира, организованного ЦУР РТ.

Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос зрителей трансляции о том, как часто должен проводиться косметический ремонт подъезда в многоквартирном доме. По его словам, законодательство в этой области размыто, поэтому жильцам необходимо проводить общедомовые собрания и давать УК конкретные поручения.

«На ежегодном собрании рассмотрели и дали поручения управляющей компании – отремонтировать подъезд: они обязаны посчитать, сколько это будет стоить. Если вы умещаетесь в тарифы текущего содержания, то никаких вопросов нет. Если не умещаетесь, то примите решение – добавьте 10 копеек, 20 копеек. Управляющая компания работает по поручению и за счет собственников – так написано в Жилищном кодексе. Это не благотворительная организация, она не делает вас счастливыми – она отрабатывает ваши деньги. Должна отрабатывать их качественно», – подытожил Тыгин.

#Госжилинспекция РТ #тыгин александр
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