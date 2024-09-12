Тыгин: Создание контейнерных площадок у многоквартирных домов - задача УК

Создание контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов полностью лежит на плечах управляющих компаний. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал начальник Государственной жилищной инспекции РТ — главный государственный жилищный инспектор республики Александр Тыгин.

Региональный оператор, подписывая публичный договор, берет на себя обязательства принимать ТБО с конкретной контейнерной площадки. Его ответственность начинается в тот момент, когда в контейнер начинает движение мусоросборщик. Если мусор выпал при подъёме, регоператор должен его убрать.

«Но если ветер переполненную контейнерную площадку разметал, то за это отвечает управляющая компания. И в административном кодексе для управляющих компаний, на мой взгляд, суровые штрафные санкции. Смотрите, минимальный штраф на должностное лицо — 50 тысяч рублей. Более того, третье привлечение — дисквалификация. Это право инспекции обратиться в суд», — уточнил Тыгин.

В жилых секторах все обстоит иначе. Региональный оператор заключает договор с частным домовладельцем и полностью отвечает за вывоз мусора с контейнерных площадок и их чистоту. В том случае, если он по каким-то причинам не предоставил коммунальную услугу, то ему грозит штраф. Однако, по мнению Александра Тыгина, не совсем справедливый.

«На наш взгляд дифференциация всегда создает несправедливость. Штраф 50 тысяч на директора (регоператора), за каждый случай — это было бы серьезно. На сегодняшний день он составляет порядка 500 рублей. То есть, получается, у всех пионеров красный галстук, но нет — синий <…> На сегодняшний день мы жалоб по МКД видим минимум, потому что там предельное регулирование. Есть ответственность, есть лицензирование, есть штраф», — сказал собеседник «Татар-информа».

Он также подчеркнул, что если татарстанцы столкнулись с проблемами вывоза мусора или грязными контейнерными площадками, то они могут направить соответствующую жалобу в Государственную жилищную инспекцию Татарстана. Сделать это можно разными способами, например через «Народный контроль» или написав на электронную почту ведомства.

«Это кому как удобно, но принципиально что? Мы можем выйти на проверку и принять решение, если мы идентифицировали заявителя, что это гражданин России, у него есть фамилия, имя и отчество. Никаких анонимов не может быть <…> У нас огромное количество обращений, которые прямо начинаются с фразы “Только на условиях анонимности”. Ребят, вам и услуга будет оказана на условиях анонимности, неизвестно кому. Поэтому, если вы считаете, что права нарушены, не скрывайтесь, обозначьтесь, мы проведем проверку», — заключил Тыгин.