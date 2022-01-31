Тыгин: Рост тарифов на 2022 год запланирован в пределах инфляции

Рост тарифов ЖКХ на 2022 год в Татарстане планируется в пределах инфляции. Об этом в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову сообщил депутат Госсовета РТ, председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин.

«Сейчас мы имеем завершенную тарифную работу, тарифы опубликованы. Это все этапы — первое и второе полугодие. Регулятор республики остался в законодательных и инфляционных рамках, для каждого муниципалитета в отдельности законодатель заложил достаточно серьезные процедуры. Если тарифы идут выше предельно допустимого, то советы муниципальные должны быть готовы к компенсации этих расходов. Такие подушки законодателем заложены. Пока мы говорим о росте тарифов на 2022 год в пределах инфляции», — сказал он.

По словам Тыгина, говоря о тарифах, нужно не упускать из виду две составляющие. Первое, тариф – это всегда кошелек потребителя, а второе — это инвестпрограмма коммунального предприятия. Между этими двумя понятиями существует колоссальный разрыв.

«Источники, находящиеся в кошельке потребителя на сегодня, не в состоянии покрыть все инвестпрограммы, которые коммунальщикам нужны. На тарифной коллегии выступал представитель казанского „Водоканала“, говорил об износе, количестве аварий. Статистика позволяет руководителям наших коммунальных предприятий бить во все колокола, говоря о том, что время прохождения точки невозврата уже близко, либо мы ее уже прошли», — добавил спикер.

Он считает, что жилищно-коммунальное хозяйство — не всегда эффективный бизнес. Зачастую эта сфера связана с социальными вопросами, которые должны решаться с участием бюджетных средств.