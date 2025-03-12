Тыгин призвал татарстанцев участвовать в подготовке домов к отопительному сезону

Александр Тыгин

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Отопительный сезон в Татарстане может завершиться до начала мая. После его окончания в республике планируют сразу начать подготовку к следующему, сообщил начальник Государственной жилищной инспекции РТ Александр Тыгин в прямом эфире, организованном Центром управления регионом.

В рамках подготовки к отопительному сезону проведут комплекс работ, в том числе промывку, опрессовку, замену и ремонт отдельных участков, ревизию арматуры.

Особое внимание уделят паспортизации готовности домов, которая должна быть подтверждена не только управляющими компаниями, но и органами местного самоуправления. В прошлом году выборочные проверки домов показали, что качество подготовки к отопительному сезону оставляет желать лучшего.

«В этом году мы сделаем всё, чтобы паспорта готовности были подписаны органами местного самоуправления на все 18 тыс. домов республики. Эта история не регламентирована на федеральном уровне, но позиция нашего Кабинета Министров – полная вовлеченность органов местного самоуправления в каждый дом. Зачастую весной видим, что паспорт не соответствует реальной готовности дома – кроме управляющей компании, в подвалах никто и не был. Требования инспекции в этой части будут расти», – заключил Тыгин.

Он также отметил, что жители домов могут участвовать в контроле за подготовкой к отопительному сезону, хотя для этого и требуются специальные знания.

«Мы призываем активизировать работу советов домов, которые должны быть созданы в каждом многоквартирном доме и зарегистрированы в ГИС ЖКХ», – подчеркнул начальник ГЖИ РТ.