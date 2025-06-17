Тыгин призвал татарстанцев активнее участвовать в подготовке домов к зиме

Главный государственный жилищный инспектор Татарстана Александр Тыгин призвал собственников жилья активнее участвовать в подготовке домов к зиме.

«Уважаемые собственники жилья, июнь, июль, август – время, когда мы можем гарантированно подготовиться к зиме. Примите в этом личное участие. Спуститесь в подвал, убедитесь, что там сухо. Все, до куда дотянется рука, куда упадет ваш взгляд, – посмотрите на это с точки зрения хозяина: как мы перезимуем?» – сказал он.

Тыгин также отметил, что в республике почти 900 домов сегодня находятся в ремонте, и жильцам важно лично контролировать ход работ. Он призвал внимательно осмотреть здания и поделиться своими замечаниями с управляющими компаниями и инспекцией.

«Чем больше обеспокоенных обращений, тем лучше мы подготовимся к зиме», – подчеркнул начальник ГЖИ РТ.

Он также добавил, что только равнодушный человек может удивиться приходу холодов и напомнил, что в частном секторе никто не забывает подготовиться к зиме. Аналогичный подход нужен и в многоквартирных домах.

«Только равнодушный, незаинтересованный ни в чем человек может удивиться, что пришло -30. Почему-то в частном секторе таких мыслей не возникает: траву заготовят, лопату купят, собаке будку утеплят. Никому в голову не придет делать по-другому, в своем доме это норма. Но в огромной пяти-девятиэтажке – это ведь же то же самое. Где гарантия, что в управляющей компании будет настолько ответственный человек, что он ничего не упустит? Нет такой гарантии. Поэтому контроль никогда не бывает лишним», – заключил Тыгин.