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Политика 23 сентября 2024 10:19

Тыгин представил нового руководителя жилищной инспекции в Нижнекамске

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Тыгин представил нового руководителя жилищной инспекции в Нижнекамске
Фото представлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

В Нижнекамской межрайонной жилищной инспекции сменился начальник. Эту должность занял Алмаз Гиззатуллин, который ранее руководил аппаратом совета Нижнекамского района. Глава Госжилинспекции Татарстана Александр Тыгин представил Гиззатулина на деловом понедельнике в доме Советов Нижнекамска.

Тыгин отметил, что вместе с мэром города они подобрали надежную смену. «Мы подобрали надежную смену. Гиззатулин работает уже не первый день, прошел стажировку в Набережных Челнах. Мы выбрали такую форму. Сначала обкатываем специалистов, потом назначаем», — рассказал Тыгин.

Алмаз Гиззатуллин окончил Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция», получил образование в Российской академии народного хозяйства при президенте РФ по специальности «государственная служба и национальная безопасность». Работал руководителем филиала коллегии адвокатов РТ.

Фото: стоп-кадр видео

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин поблагодарил за работу прошлого начальника Наилю Ихсанову, которая проработала на этом посту почти 20 лет. Ее наградили медалью «За доблестный труд» указом Раиса республики Рустама Минниханова, а также Благодарственным письмом главы района.

«Человек, несмотря на все сложности, несмотря на не очень высокую зарплату, принял на себя ответственность стать жилищным инспектором. Проблемы всегда были, но в целом я хочу сказать, что многие новаторские решения в части управления жилищным фондом, внедрения новых технологий, в этом заслуги и Наили Наримановной», — отметил Муллин.

#александр тыгин
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