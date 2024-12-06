Тыгин поручил ускорить сроки капремонта многоквартирного дома в Пестрецах

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой / На фото: на приеме граждан инспектор выслушал обе стороны.

Пестречинский район Татарстана посетил начальник Государственной жилищной инспекции РТ — главный государственный инспектор республики Александр Тыгин. Он побывал на объекте капитального ремонта, провел прием граждан и совещание.

В Пестрецах в многоквартирном доме №5 на улице Вишневая медленно и не совсем качественно, по мнению жильцов, идет капитальный ремонт. На это они и пожаловались инспектору.

Тыгин вместе с членами комиссии обошел дом снаружи, спустился в подвал, осмотрел подъезды и даже некоторые квартиры. Затем вместе с главой района Раисом Сулеймановым, который и инициировал приезд гостя, выслушал собравшихся на улице жильцов. Их возмущение нашло подтверждение. Установлен срок в десять дней для завершения работ.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

«Основания для реагирования имеются, — констатировал инспектор. — Есть вопросы, связанные с отмосткой, водоотведением, электрикой. Замечания будут устранены. Если нет, то последует привлечение к административной ответственности. Есть претензии не только в отношении стройки, но и к обслуживанию жилого фонда, содержанию дома управляющей компанией».

В свою очередь жильцы дома, конечно, рады обновлению, но хотят, чтобы все работы поскорее завершились.

Жительница села Кощаково Татьяна Шмелева рассказала, что однажды увидела в квитанции за коммунальные услуги долг в 31 650 рублей, хотя оплачивает всё всегда вовремя и в полном объеме. В августе ей начислили 3 тыс. рублей, а в сентябре — в десять раз больше. Женщина недоумевала, откуда взялась эта сумма.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В управляющей компании сначала внятного объяснения не давали, и Татьяна, в конце концов, записалась на прием к главе района. Последовал и ответ УК. Несколько лет назад шесть пунктов были удалены из списка наименований услуг, вдруг это обнаружили и суммировали все пропущенные месяцы. Поэтому с перерасчетом вышла столь большая сумма. До долга в квитанции всегда было 12 строк, а после добавились дератизация, текущий ремонт жилого здания, сантехники, внутридомовых, газовых, сетей, содержание контейнерных площадок.

«В управляющей компании говорят, что это была их ошибка, — отметила женщина. — Всем плата за данные услуги начислялась, а на четыре квартиры нашего дома по непонятным причинам не начислялась. Когда заметили, сделали перерасчет. Я считаю, что не должна платить за чужие ошибки и не собираюсь делать это».

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Инспектор выслушал не только Татьяну, но и руководителя управляющей компании. Тот заявил, что женщине следовало быть внимательнее и догадаться, что с квитанцией что-то не так.

«Мы получили квитанцию и вполне обоснованные вопросы собственника. Будет объявлена проверка, в ходе которой мы придем к выводу. Если будут основания, инспекция потребует перерасчета», — прокомментировал ситуацию инспектор.