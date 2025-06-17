Тыгин поддержал «Курше-фест»: «Это путь к возвращению добрососедства»

В Татарстане в этом году стартовали программы «Курше фест» и «Лето в Татарстане», направленные на укрепление добрососедства, развитие общественной активности во дворах и других общественных пространствах. Главный государственный жилищный инспектор РТ Александр Тыгин в прямом эфире поддержал инициативы Раиса республики Рустама Минниханова, отметив их значимость для формирования ответственного и сплоченного сообщества.

«Я искренне верю, что эта инициатива Рустама Нургалиевича подтолкнет, сформирует, в какой-то части нас циклично вернет в ту добрососедскую атмосферу, где мы были совершенно уверены в своих соседях», – подчеркнул Тыгин.

По его словам, Татарстан сегодня обладает качественной городской средой, которая позволяет проводить мероприятия не только в парках и общественных пространствах, но и непосредственно во дворах. Это в том числе заслуга программы «Наш двор», инициированной Раисом РТ.

«Количество становится качеством. Давайте представим себе, что 10 лет назад мы говорим о том, чтобы провести подобное мероприятие. Где? В ДК, в школе, может быть, в парковой зоне. Сейчас оглянитесь назад – мы сами не заметили, в какой городской среде, какого качества мы стали жить. У нас же сейчас с вами есть выбор – пойдем в общественную часть, либо в дворовую часть», – отметил начальник ГЖИ РТ.

Тыгин обратил внимание на то, что важнейшей частью подобных «Курше фесту» инициатив становится возвращение доверия между соседями и формирование безопасной среды для детей. Он сравнил нынешнюю ситуацию с атмосферой советских времен, когда соседям «везде наливали чай с пирожками».

Инспектор также напомнил, что подобные мероприятия не только способствуют укреплению социальных связей, но и позволяют выявлять бытовые проблемы и оперативно на них реагировать.

«Это не ностальгия, это про ЖКХ и бытовую среду», – сказал Тыгин.

Напомним, конкурс «Курше Фест» был запущен 12 мая по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Конкурс стал продолжением программы «Наш двор», он не имеет аналогов в масштабах страны. Его общий призовой фонд составляет 20 млн рублей. Максимальный размер поддержки для самозанятых физических лиц составляет 200 тыс. рублей, а для юридических – сразу 500 тыс.