Тыгин предупредил об опасности пластиковых окон и герметичных дверей

Ежегодно в домах татарстанцев проводят обслуживание газовых приборов. Один из самых важных моментов этого мероприятия – проверка вентиляционных и дымовых каналов. Газовик обязательно должен убедиться, что они работают при закрытых окнах и дверях, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник Государственной жилищной инспекции РТ Александр Тыгин.

«Наши жильцы ставят новые пластиковые окна, новые хорошие герметичные двери, и тяги практически нет. Совершенно принципиально, чтобы она была. Более того, она индивидуально рассчитывается под каждый проект, под каждый объем кубический. Поэтому сейчас, когда мы с вами, улучшая теплоизоляцию, вносим корректировки в советские проекты в основном, значит их нужно адаптировать под новые требования», – отметил он.

Так, например, обязательно ставить клапаны вентилирования. В некоторых случаях, в зависимости от кубатуры квартиры, их недостаточно, поэтому нужно проводить работы по установлению клапанов в стены. В качестве примера несоблюдения требований спикер привел дома №38 по улице Батыршина и №6 на улице Кулахметова, где зафиксировали два случая отравления угарным газом из-за неработающей системы вентиляции. Кроме того, еще в мае в доме №87 на улице Гагарина специалисты выявили полностью закрытые системы вентилирования в одной из квартир. Для безопасности им пришлось отключить от подачи газа весь стояк.

«Значит, мы должны понимать, что, если нет системы дымоудаления, повторяюсь, это требование законодательства к прекращению газоснабжения», – заключил Александр Тыгин.