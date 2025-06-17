Тыгин объяснил, при каких условиях курение на балконе становится нарушением закона

Курение на балконе многоквартирного дома может повлечь административную ответственность только при наличии угрозы и в случае, если протокол составлен сотрудниками полиции. Об этом сообщил главный государственный жилищный инспектор РТ Александр Тыгин в ходе прямого эфира, отвечая на вопросы жителей республики.

Он пояснил, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, полномочия по рассмотрению таких протоколов частично закреплены за инспекцией, однако составление самих протоколов отнесено к компетенции МВД.

Тыгин также обратил внимание, что в случаях, когда в подъездах остаются следы курения – например, окурки, – ответственность несет управляющая компания. Если такие факты зафиксированы, и поступает официальное обращение, жилинспекция вправе оштрафовать УК. При повторных нарушениях возможны более серьезные последствия, вплоть до судебных разбирательств.

В то же время, как подчеркнул Тыгин, если человек курит у себя на балконе и при этом не нарушает безопасность и не создает угрозу для соседей, вмешательство инспекции невозможно. Балкон, напомнил он, относится к индивидуальной собственности. В таких случаях возможен только диалог в рамках добрососедских отношений.

«Балкон – имущество не общего пользования, а индивидуальное. Но действительно есть риски пожара – если человек не просто у себя в баночку с водой тушит сигарету, а выбрасывает ее. В зависимости от ряда правовых нюансов зависит дальнейшая реакция. В квартире у себя человек тоже курить может – никто не может ему это запретить. Плохо, если вы слышите дым этой сигареты – это обратная тяга, значит, вентиляция не справляется», – отметил он.

Также Тыгин напомнил, что в соответствии с Конституцией РФ жилище гражданина является неприкосновенным, и инспектор может войти в квартиру только при наличии решения суда. В инспекционной практике такие случаи возникают, как правило, при жалобах на незаконные перепланировки.