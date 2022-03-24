Тыгин объяснил, кто должен стать собственником контейнерных площадок

Определить собственниками контейнерных площадок региональных операторов предлагают члены рабочей группы по мониторингу законодательства и правоприменительной практике в сфере обращения с ТКО в Татарстане. Об этом сообщил сегодня журналистам в Казани председатель Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин.

«Сегодня законодатель регулирует вопрос следующим образом: контейнерная площадка находится в собственности у собственника земли. На наш взгляд, это сомнительная привязка. Земля может быть чьей угодно, а контейнерная площадка — самая нижняя инфраструктура оборота мусора», — подчеркнул он.

«Более того, у регоператора тарифные расходы должны быть с контейнерной площадкой связаны более тесно. Сколько надо тратить, Тарифный комитет должен смотреть. В части собственности, на мой взгляд — исключительно правовой вопрос. Его разумнее, конечно, закрепить за регоператором», — добавил Тыгин.

Законом предусмотрено, что если на территории муниципалитета обнаружена свалка, то ее обязан ликвидировать региональный оператор по поручению муниципалитета. И муниципалитет обязан это оплатить.

«Получается, что хулиганы вывезли и свалили мусор, а за них должен платить бюджет или собственник земельного участка. Бюджет — это наши с вами деньги, наши налоги. На поверхности, безусловно, лежит закрепление за региональным оператором. Купили Вы газету — это Ваша газета, как только Вы ее прочитали и выкинули, она стала собственностью регоператора, так как она превратилась из газеты в отход. Вот ключевая история, она является самой главной для базы в дальнейших инвестициях», — подчеркнул Тыгин.