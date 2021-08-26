Тыгин обозначил 12 пробелов «мусорной» реформы

Действующее законодательство в сфере обращения с ТКО имеет множество пробелов. К такому выводу пришли члены республиканской рабочей группы, созданной по поручению председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина. Об этом сообщил председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин на заседании в Казани.

«Члены рабочей группы выделили порядка 12 вопросов, которые требуют законодательного уточнения или корректировки. Проблематика номер один – контейнерные площадки. Законодательно грубыми мазками сформирован институт, переданный в зону ответственности местных органов власти. На сегодня в Казани в бюджетных строках нет ни копейки расходов на содержание контейнерных площадок. Если мы дойдем до уровня поселений, то столкнемся с непониманием, что с этим делать. Наше видение такое, что контейнерная площадка, как самый низовой механизм, должны быть инфраструктурой региональных операторов. Им не нужно будет платить земельные налоги за содержание контейнеров», – сказал он.

Спикер отметил, что жильцы каждой квартиры должны понимать, на какую контейнерную площадку они свой мусор выносят. Кроме того, по словам Тыгина, на сегодняшний день понятия «собственность» и «отходы» из разных опер. Нет ни одного законодательного акта, где четко определено право собственности на отходы.

«Мусор в ведре – собственность жильца или у него есть обязанность донести мусор до определенного места и выкинуть? Если дворник собрал картонные коробки с площадки, сдал и получил деньги, то он их у кого-то украл или нет? Колоссальное количество вопросов. Механизм собственности не закреплен и не имеет однозначного толкования», – констатировал эксперт.

Он отметил, что «надо быстро расставить все точки над зелеными отходами и строительным мусором». По республике 80% несанкционированных свалок составляют строительные отходы.

«Все, что лежит в лесах вокруг крупных городов, это строительный мусор, вывезенный частниками при ремонте квартир и домов. Но он не находится ни на одной из контейнерных площадок или полигоне», – подчеркнул председатель комитета Госсовета РТ.

Тыгин считает, что оборот строительного мусора требует срочной регулировки с учетом объемов ежегодного ввода жилья. В числе пробелов в законодательстве он также выделил институт регоператоров.

«Цикл отбора регоператоров завершится, и что будет дальше с их имуществом? С чем останется муниципалитет? Если мы определили, что регоператор пожизненный, то это понятно, что это его полигон. А если он не пожизненный, чей это будет полигон через десять лет?» – задался вопросами докладчик.

Эти и другие упущения федерального законодательства нужно корректировать, заключил Александр Тыгин.