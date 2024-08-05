Ошибки при начислении за ЖКУ в Татарстане подтверждаются лишь в 1% случаев

Только в 1 из 100 случаев подтверждается, что жителям Татарстана неверно начислили плату за ЖКУ. Об этом, отвечая на вопрос «Татар-информа» рассказал начальник Госжилинспекции РТ — главный государственный жилищный инспектор РТ Александр Тыгин после брифинга в Кабмине республики.

«Меньше 1% из них [поступивших по теме обращений] доходит до мер административного реагирования, то есть 99% – это вещи, требующие разъяснений. Мы настоятельно просим разъяснять и где-то критикуем управляющие компании и ТСЖ за то, что они не разъясняют. Такого, что привлекаем к ответственности, только 1%», – сказал спикер.

С начала года по республике составили только 15 протоколов о том, что был нарушен законодательный процесс расчета УК либо ТСЖ.

«Везде это были неверно примененные формулы либо вопросы функционирования приборов учета. Сказать, что где-то нам понадобилось передать материалы в правоохранительные органы – такого нет», – отметил Тыгин.

Пока поступило 1,5 тыс. обращений, но он уверен, что это число вырастет после повышения тарифов на услуги ЖКХ. За прошлый год в Госжилинспекцию по теме коммунальных платежей поступило порядка 4 тыс. обращений.

Ранее стало известно, насколько выросли тарифы на ЖКХ в июле для жителей Татарстана.