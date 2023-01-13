Тыгин: Инициативу Татарстана по обращению с жидкими отходами поддержали 35 субъектов

Предложения Татарстана о введении госрегулирования тарифов на нецентрализованную систему водоотведения и транспортирование ТКО поддержал профильный комитет Госдумы. Еще одну инициативу — по обращению с жидкими отходами — поддержали 35 субъектов РФ. Об этом сообщил сегодня председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин.

«На законодательном оформлении сейчас находится наше предложение о введении госрегулирования тарифов на нецентрализованную систему водоотведения и транспортирование ТКО», — отметил он на итоговой коллегии Госкомитета РТ по тарифам в Казани.

Депутат рассказал, что в Татарстане была проведена большая аналитическая работа, для этого была создана специальная рабочая группа. В результате были сформированы предложения в сфере законодательного регулирования.

«Как показала жизнь, жидкие отходы оказались не менее актуальными, чем твердые. Итогом этой работы стала поддержка парламентом республики в ноябре прошлого года обращения к председателю Госдумы России [Вячеславу] Володину и Председателю Правительства России [Михаилу] Мишустину о совершенствовании правового регулирования обращения с жидкими бытовыми отходами и проекта федерального закона о внесении изменений в закон об отходах производства и потребления. Предложения Татарстана нашли отражение в решении Ассоциации законодателей округа, которая проходила в прошлом году в Казани», — проинформировал Тыгин.

Он назвал ключевые вопросы, требующие дальнейшего законодательного регулирования. Это строительные отходы, создание и содержание контейнерных площадок, территориальные схемы, тарифное регулирование и другие.

«Поддержка нашего региона по теме жидких бытовых отходов со стороны 35 субъектов страны говорит о том, что мы на правильном пути, и этот вопрос не урегулирован повсеместно», — заметил депутат Госсовета Татарстана.

Докладчик подчеркнул, что обращение Госсовета Татарстана по жидким отходам рассмотрено профильным Комитетом Госдумы по экологии. Законодательная инициатива сейчас находится на заключении Правительства.

Коллегия по итогам работы Госкомитета РТ по тарифам прошла в Казани в здании Национальной библиотеки РТ с участием Премьер-министра РТ Алексея Песошина и председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Максима Топилина.