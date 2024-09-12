Тыгин: Аномальные снегопады не могут смягчить требований к УК и ТСЖ

Минувшей зимой значительно увеличился объем претензий к управляющим компаниям и ТСЖ в части уборки снега. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал начальник Государственной жилищной инспекции Татарстана – главный государственный жилищный инспектор РТ Александр Тыгин.

«В этом году, например, почти двукратный рост претензий к УК и ТСЖ был зимой. Снег. Понимаете, аномальный снег породил фантастический объем роста претензий к управляющим компаниям. Были и по интенсивности уборки, по разбирательствам, по платежам <…> Не все жители понимали, должна ли УК убирать снег вне зависимости от отдельного платежа в строке “уборка снега”. Мы эту позицию разъясняли. Отдельные УК почему-то решили, что этой обязанности у них нет, на это нет средств», – сказал Александр Тыгин.

В связи с этим он еще раз пояснил: собственник заключает договор с управляющей компанией или товариществом собственников жилья, которые обязаны исполнять постановления Правительства РФ №491 и 290. Эти документы определяют уборку двора как обязательную. Соответственно, если УК или ТСЖ отказываются убирать снег вне зависимости от того, есть отдельная строка в квитанции или ее нет, то это нарушение лицензионных требований либо жилищного законодательства со стороны ТСЖ. Закон не смягчает требования даже в случае аномальной погоды.

«Почему мы вообще перечисляем эти вещи: не хватало сил, средств, техники? С точки зрения договора на управление жилым фондом это выглядит не так <…> Собственник жилья, подписав с вами договор, почему должен входить в это положение? Почему я должен думать, есть у тебя трактор или нет? Зарезервировал ты на это средства или нет? Когда до этого 5 лет аномального снега не было, эти деньги где?», – посетовал собеседник «Татар-информа».