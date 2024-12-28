«Тяжелый пиджак в стиле барокко»: стилисты из Казани рассказали, в чем встречать Год Змеи

Коричневый – самый модный цвет в наступающем году (от светлого карамельно-медового до темного шоколадного). Об этом заявила дизайнер одежды из Казани Катя Борисова. В тренде - «голубика в шоколаде», то есть сочетание разных оттенков коричневого с разными оттенками голубого.

«Используя это сочетание в новогоднем наряде, вы не прогадаете», – цитирует эксперта газета «Республика Татарстан».

Платья и костюмы из парчи и бархата в Новый год стилист посоветовала надевать только миниатюрным молодым девушкам, чтобы сыграть на контрасте. Например, можно накинуть тяжелый пиджак в стиле барокко, мини-юбку из бархата, винтажные серьги и высокие сапоги в стиле Версаче. При этом взрослым дамам с лишними кг такой «образ» примерять не нужно, говорит эксперт.

Также в тренде - «принцесса Диснея», но снова только для юных и стройных. К этому образу относятся воздушные девчачьи платья, куча бантиков.

Взрослым женщинам стилист советует перья, то есть перьевое платье или юбку. Эти вещи могут быть как полностью из перьев, так и частично, но и тот, и другой вариант верой и правдой прослужит женщинам в 2025-м. Такую юбку можно сочетать с каблуками, блестящим топом или шелковой блузкой, а в обычные дни – носить с футболками, косухами, плащами, бомберами.