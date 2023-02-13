Тяжелые агродроны могут начать тестировать в сельском хозяйстве Татарстана

В сельском хозяйстве Татарстана и еще шести регионов России может быть организовано тестирование предназначенных для работы в АПК тяжелых беспилотных летательных аппаратов от компании «Консорциум БАС», созданной Почтой России и «Сколково капиталом». Об этом со ссылкой на документы пишет газета «Ведомости».

Для тестирования тяжелых агродронов потребуется установить экспериментально-правовой режим (ЭПР). Подлинность «Программы ЭПР в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем» изданию подтвердил генеральный директор «Консорциума БАС» Денис Барышников.

По словам предпринимателя, заявка находится на согласовании в Минэкономразвития РФ. В ведомстве газете сообщили, что полученные документы рассматриваются в «приоритетном порядке». Представитель министерства уточнил, что в скором времени проект программы направят на согласование в профильные ведомства и администрации регионов, где планируется проводить эксперимент.

Помимо Татарстана, тестирование сельскохозяйственных беспилотников планируется организовать в Алтайском и Краснодарском краях, Белгородской, Новосибирской, Ростовской и Самарской областях.