Тяжелоатлет Михаил Кокляев стал гостем военно-спортивной игры «Z86»

Всемирно известный тяжелоатлет Михаил Кокляев посетил Сургутский район Ханты-Манскийского автономного округа. Звездный гость принял участие в военно-спортивной игре «Z86», сообщает ugra-news.ru со ссылкой на «Вестник Сургутского района».

Участники преодолели дистанцию протяженностью 4,2 километра. На ее протяжении они выполняли задания военно-прикладного характера. Их ожидали меняющийся рельеф, вода, песок, а также разнообразные искусственные препятствия.

Михаил Кокляев — один из сильнейших людей планеты. Он является восьмикратным чемпионом России по тяжелой атлетике в весовой категории от 105 кг. Ему принадлежит абсолютный рекорд России в становой тяге — 417,5 кг.

Как рассказал депутат районной Думы Алил Шахшаев, тяжелоатлет посещает Сургутский район уже третий год поряд. Он поддерживает участников и заряжает их энергией. «Практика показывает, что спортсмены на него активно реагируют, фотографируются с ним», — отметил собеседник издания.