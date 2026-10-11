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Происшествия 11 октября 2026 10:16

Тяжело раненный вражеским дроном житель Брянской области скончался в больнице

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Мирный житель Брянской области погиб в результате атаки вражеского дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Беспилотник ВСУ ударил по деревне Случок Стародубского муниципального округа. Тяжелые ранения получил мужчина. Его доставили в больницу, где он скончался.

«Искренние соболезнования родным погибшего. Окажем семье всю необходимую помощь», – написал Ковальчук в МАКС, добавив, что за минувшие сутки в области было уничтожено 45 вражеских БПЛА самолетного типа.

#атака БПЛА #погиб мужчина #беспилотник #дрон
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