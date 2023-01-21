Тяжело раненный, продолжал вести огонь: старшина Алмаз Сафин стал Героем России посмертно

Алмаз Сафин во время ожесточенного боя получил тяжелое осколочное ранение, но все равно продолжил командовать Фото: bashinform.ru

Взвод под командованием старшины Алмаза Сафина в составе батальона удерживал оборону на участке основного удара. Шел ожесточенный бой. Противник, не имея возможности прорваться, стал обстреливать наши позиции из минометов. Сафин получил тяжелое осколочное ранение, но все равно продолжил командовать. Он лично уничтожил пять бойцов ВСУ. Кроме того, ликвидированы две бронемашины, танк и порядка полусотни украинских военных.

Сафин – опытный военный. Служил по контракту. Участвовал в военных действиях в Сирии. С женой и тремя детьми они проживали в Новосибирске.

«Похороны пройдут в районном центре Раевский»

По словам главы администрации Альшеевского района Башкортостана Дамира Мустафина, они хоронят уже пятого бойца из района, погибшего на специальной военной операции на Украине.

«Конечно, это большая утрата. Тяжело всем – родным, землякам. Но мы гордимся этим парнем. У него жива мать, родная сестра матери Зиля Чупова работает в администрации заведующей районным отделом образования.

Похороны пройдут в районном центре Раевский. Тело пока остается в Луганске, его привезут в Ростов, оттуда заберем мы. Сейчас идет подготовка к церемонии прощания. Пожелали приехать многие известные выходцы из нашего района: Анвар Нургалиев, Альфред Якшимбетов, Ильдар Хакимов. Мы им сообщим позже, когда станет известна конкретная дата.

Летом хоронили бойца из Татарстана – служил по контракту, он из Челнов, похоронили его в родном селе матери.

Наш Альшеевский район по числу героев на первом месте в Башкортостане. Мы гордились девятью Героями Советского Союза, у нас были один полный кавалер ордена Славы, один Герой России, теперь и Алмаз пополнил их ряды», – рассказал Дамир Мустафин.

Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно старшине Алмазу Сафину Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Он был героем по духу, истинный патриот своей страны»

Родная тетя Алмаза Сафина Зиля Чупова:

– Присвоение ему высокого звания Героя не стало для нас какой-то неожиданностью, ведь Алмаз действительно был таким – он по своему характеру настоящий герой, истинный патриот своей страны. Когда узнали, что его наградили, все родные приняли это как нечто естественное – это же Алмаз, по-другому и быть не может. О его гибели сообщили его жене, она позвонила нам.

Отца Алмаз потерял рано, для матери он был ее главной надеждой. Вернулся после армии с твердым желанием продолжить военную службу: «Приехал всего на неделю, я остаюсь в армии, это – моя жизнь!» Таких преданных своей Родине, любящих ее всем сердцем людей я больше не знаю. Чувства патриотизма у него с детства. С моей дочкой они ровесники, росли как брат с сестрой. Алмаз все время был у нас. В детстве занимался спортом – легкой и тяжелой атлетикой, бегал на лыжах, поднимал гири. Не болел никогда. Был закаленным, сильным физически парнем.

У него есть старший брат Динислам, старшая сестра Динара, Алмаз – младший в семье. После окончания военной службы, на пенсии он хотел вернуться и жить в Башкортостане, говорил, что душа тянет на родные места.

Его старшему сыну 15 лет, дочерям – 10 и 6 лет. Мама ездила к ним в гости в Новосибирск. И сам Алмаз пару раз в год приезжал в отпуск в Башкортостан. Со всеми родными встречался, очень открытый, добрый, общительный человек. Сейчас такие люди встречаются редко.

В прошлом году Алмаз с детьми приехал в отпуск. Перед матерью не стал говорить, а нам, как бы в шутку, сказал: «Я уезжаю на Украину». Мы, конечно, пытались его отговорить, ведь у него семья, трое детей. Нет, он был уверен, что должен так поступить: «Съездил в Сирию, как же мне не защитить свою страну». Хотя, как отец троих детей, мог бы и получить отсрочку. Но он уехал. «Я военный, это моя жизнь, моя профессия, все хорошо, у меня есть ангел-хранитель, папа меня видит. Папа хотел, чтобы я был мужественным. Тогда кто защитит вас здесь, девочек? Я туда поеду, никто из вас не узнает», – сказал он.

И на самом деле так получилось. Мы не знали точно, что он там, просто догадывались, и мама его не знала. Наши дети знали, но нам не говорили.

Его мама сейчас плачет: «Почему он, раненный, там оставался? Почему не ушел оттуда, он бы не погиб». Мы пытаемся ее утешить: Алмаз по-другому не может. Он не может бросить свое дело на полпути, он такой, и его не изменишь.

Он ведь мужчина ростом два метра. Настоящий богатырь. Даже невозможно представить, чтобы такого исполина убили, что он погиб…

Приедут его жена и дети, хоронить Алмаза будем здесь. Жена вспоминает, что Алмаз, хоть и в шутку, всегда говорил: «Если что-то случится, похороните в Башкортостане». В анкете военных тоже написано «хоронить в Башкортостане». На этой неделе его, наверное, привезут. Надеемся, что не затянется, – поделилась воспоминаниями о племяннике Зиля Чупова.

Уроженец Башкортостана Алмаз Сафин родился и вырос в татарской деревне, и по национальности он татарин. Об этом в беседе с корреспондентом «Татар-информа» говорили и глава района Дамир Мустафин, и родная тетя героя Зиля ханум.

Сафин – опытный военный. Служил по контракту. С женой и тремя детьми они проживали в Новосибирске Фото: из семейного архива

«До миллиметра продумывал все свои действия»

Сослуживцы, на деле узнавшие все черты характера, его качества как военного, профессионала, рассказывают о герое с большим уважением и теплотой.

Бывший сослуживец и друг Алмаза Сафина Акбар последний раз виделся с ним два года назад. Они служили вместе в Новосибирске в 2019-2020 годах. Акбар после окончания срока службы вернулся на малую родину, а Алмаз как контрактник продолжил свою службу, обзавелся в Новосибирске семьей.

«К сожалению, на тот момент, когда он приезжал в отпуск в Раевку, я был на работе в Уфе, и мы не смогли встретиться. В зону специальной военной операции он попал в сентябре. После этого поддерживать с ним связь не удавалось.

Он был довольно близким для меня человеком, бывают же люди, дороже тебе даже родных, он был таким человеком. Могу сказать, что он лучший. Очень крепкий и физически, и духовно, такой человек, кто до сантиметра, миллиметра продумывает свои действия.

В армии он меня тоже воспитывал, я за это ему очень благодарен. По возможности помогал и ребятам из Башкортостана, старался внести от себя воспитание. Не давал в обиду, всегда защищал.

Хотя казался жестким, в нем была и не свойственная военным мягкость. Доброе горячее сердце, холодный ум и чистые руки – это о нем. Слова Дзержинского очень хорошо ему подходят. До конца довел дело, даже раненным продолжал бой.

Он рос в семье, где царила любовь. Я знаю его маму, тетю. Мама Гузель апа всегда заботилась о сыне, но Алмаз был таким сильным человеком, что я всегда был уверен, что не нуждается в заботе», – поделился друг героя.

«Сражался до последнего вздоха»

Земляк Алмаза Сафина Вадим Рамазанов тоже служил с ним, героя он охарактеризовал как очень авторитетного, опытного человека. «Служил в Новосибирском высшем военном командном училище, там его весь институт знает», – сказал он.

«Он меня взял служить в свою роту. Хочется сказать о нем самые теплые слова, какие только можно. Настоящий мужчина, человек слова.

Сослуживцы рассказывают о герое с большим уважением и теплотой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Звание Героя России тоже просто так не дают. Я уже представлял, примерно в каких условиях и что там происходило, он на 100 процентов сражался до последнего вздоха, даже ранение его не напугало. Был патриотом Отечества, сражался за Родину. Его характер, его дух были такими, что он, несмотря ни на что, выполнял поставленную задачу. И нас учил быть такими. Этот человек – мой учитель, мой наставник. Сыграл важную роль в моем становлении, закалил мой характер, научил выполнять жизненные задачи.

Отзывчивый, великодушный. Когда приезжал из Новосибирска в Башкортостан в командировку, всегда звонил. Старался вместе собрать всех сослуживцев из разных призывов. Создавал группы в соцсетях, добавлял всех и призывал нас держаться вместе, поддерживать друг друга.

Последний раз общались с ним в октябре в Телеграме. Он подробно объяснил, что с собой брать, как себя вести, если призовут на специальную военную операцию. Своим характером, всей свой сущностью он был истинным командиром. Огромная утрата. Очень хорошим был человеком», – рассказал Вадим Рамазанов.

«Деревенские ребята не могут быть слабыми»

Певец Анвар Нургалиев, выходец из Альшеевского района, намерен присоединиться к желающим проводить земляка в последний путь.

«В деревне мальчики не растут в тепличных условиях, у них закаленный характер. Героизм, мужество – в крови. В деревне нет такого, чтобы прятаться за кем-то, действовать и отвечать за свои поступки ты должен сам.

Огромная гордость в душе от того, что земляк признан Героем, – неважно, татарин это, или башкир, все мы мусульмане. Недавно хоронили бойца из Татышлы, я думаю, он тоже достоин звания Героя. Фанис тоже отличился мужеством и самоотверженностью. Наши татарские ребята, выросшие в деревне, по-другому не могут.

Там много наших татар, башкир, мой племянник тоже с марта находится на СВО. Только что проводил его с отпуска. С одним парнем из Чистополя вместе ходят на БТР. Он там остался после армии. Ему 37 лет. В Калуге у него семья, двое детей. Когда начались боевые действия на Украине, я предлагал ему вернуться, но он категорически отказался. Сказал, что много ребят там полегло, и ему будет всю жизнь стыдно, если покинет поле боя», – рассказал Анвар Нургалиев.

Алмаз Сафин погиб в зоне СВО 14 января Фото: © «Татар-информ»

«Скончался от ранений, выполнив поставленную боевую задачу до конца»

Алмаз Сафин принимал участие в специальной военной операции с 30 сентября 2022 года. 14 января на Краснолиманском направлении противник вывел все свои резервы в район населенного пункта Кременная для активного наступления, чтобы прорвать тем самым оборону десантников и затем выйти на оперативный простор, отрезать пути снабжения группировки войск и захватить Кременной.

«Разведывательными органами полка были вскрыты маршруты передвижения подразделений резервов противника и направление сосредоточения основного удара. Командиром полка было принято решение о перегруппировке подчиненных подразделений с целью усиления оборонительных позиций на предполагаемом направлении действий противника», – сообщает пресс-служба Кремля.

Парашютно-десантный взвод под командованием старшины Алмаза Сафина в составе батальона удерживал оборонительные позиции на предполагаемом участке основного удара противника. Алмаз Сафин в минимальные сроки оперативно организовал наблюдение, инженерное и фортификационное оборудование позиций, поставил подчиненным задачи и организовал оборону закрепленных за взводом позиций.

Алмаз Сафин первым обнаружил выдвижение подразделений противника в направлении позиций взвода, военнослужащий своевременно подал команду бойцам на открытие огня, доложив об этом командиру роты, чем упредил вражеские действия и попытку внезапного нападения. Это позволило своевременно обороняющимся занять свои позиции.

Противник не достиг успеха и начал обстреливать из минометов позиции десантников. В результате Алмаз Сафин получил тяжелое осколочное ранение, но продолжал командовать подчиненными и вести прицельный огонь. Сам Алмаз Сафин из личного оружия уничтожил пять военнослужащих ВСУ.

«Противник неоднократно пытался выбить десантников с занимаемых позиций, но, встретив ожесточенное сопротивление, понеся большие потери, не добился результата и после подхода подкрепления из состава 3-го десантно-штурмового батальона полка вынужден был отойти на исходные рубежи. В результате мужественных действий десантников под командованием старшины А. Сафина в ходе боя уничтожены один танк, две бронемашины и до 50 военнослужащих ВСУ. После боя старшина А. Сафин от полученных ранений скончался, выполнив поставленную боевую задачу до конца. Героические и решительные действия старшины А. Сафина в сочетании с высоким профессионализмом и умелым руководством личным составом позволили не допустить прорыва подготовленных и оснащенных, численно превосходящих подразделений вооруженных сил Украины, которым был нанесен значительный урон», – говорится в сообщении.

Автор: Гульнар Гарифуллина, intertat.tatar; перевод с татарского