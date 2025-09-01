Тяньцзиньский поворот: Путин, Си и Моди задают курс ШОС как альтернативы Западу

В Китае состоялось заседание Совета глав государств — членов ШОС (Шанхайской организации сотрудничества). Россию на встрече представлял Владимир Путин, прилетевший в Китай 31 августа с четырехдневным визитом. О чем говорилось на саммите и какую декларацию по его итогам приняли главы государств — в материале обозревателя Альберта Бикбова.





В Китае состоялось юбилейное заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества

Фото: kremlin.ru

Четверть века ШОС

Юбилейное, 25-е заседание Совета глав государств ШОС прошло в Тяньцзине – одном из четырех муниципалитетов центрального подчинения Китайской Народной Республики. Городская зона Тяньцзиня – третья по величине в материковом Китае, а население города, по данным переписи 2020 года, составляет 13,9 млн человек. Напомним, предыдущий саммит ШОС состоялся 3–4 июля 2024 года в Астане, столице Казахстана.

ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Иран и Белоруссия. Общая территория стран ШОС превышает 35 млн кв. км – это около 65% Евразии. Население – примерно 3,5 млрд человек (данные 2022 года), что составляет почти половину жителей планеты.

В саммите в Тяньцзине участвовали лидеры 10 государств: Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Киргизии Садыр Жапаров, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Кроме них, на встречу прибыли представители государств-наблюдателей (Монголия), партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Мальдивы, Мьянма, Непал, Турция), а также Туркменистан – в качестве гостя председательствующей стороны.

Владимир Путин и Нарендра Моди отправились на переговоры вместе – в одном автомобиле российского президента «Аурус» Фото: kremlin.ru

Татарстанский Aurus как переговорная комната

Визит Владимира Путина в Китай можно назвать историческим: он проходит на фоне масштабных геополитических трансформаций. Мир движется в сторону многополярности, и роль России, Китая, Индии и других стран ШОС в этом процессе возрастает.

Два ключевых пункта программы Путина – участие в саммите ШОС в Тяньцзине и присутствие на торжествах по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Кроме того, на 2 сентября запланирована двусторонняя встреча Путина и Си Цзиньпина в узком формате.

Примечательно, что Владимир Путин и Нарендра Моди отправились на переговоры вместе – в одном автомобиле российского президента «Аурус» (сделано в Татарстане!). Почти час по дороге они вели доверительный разговор с глазу на глаз. Так двусторонние контакты российского и индийского лидеров в Тяньцзине начались буквально «с колес» и сразу приняли насыщенный и доверительный характер. Лишь затем лидеры присоединились к делегациям для официальной части переговоров.

Символичным стал эпизод, когда председатель КНР Си Цзиньпин встретил Владимира Путина и Нарендру Моди Фото: kremlin.ru

Дружба Дракона и Слона

Символичным стал эпизод, когда председатель КНР Си Цзиньпин встретил Владимира Путина и Нарендру Моди. Три лидера одновременно сплели руки в дружеском рукопожатии – что еще может более наглядно продемонстрировать крепкую дружбу этих великих стран?

Интересно, что Моди совершает визит в Китай впервые за семь лет. Он проходит на фоне ухудшения отношений обеих стран со Штатами.

«Мир движется к трансформации. Китай и Индия – две самые цивилизационные страны. Мы являемся двумя самыми густонаселенными странами мира и частью Глобального Юга… Жизненно важно быть друзьями, хорошими соседями, а Дракон и Слон должны объединиться...» – сказал Си на встрече с Моди.

В ответ Моди подчеркнул, что Индия привержена развитию связей с Китаем на основе доверия и уважения. Он отметил, что судьба 2,8 млрд человек зависит от двустороннего сотрудничества. Также премьер-министр объявил о возобновлении прямого авиасообщения с КНР и заявил, что атмосфера «мира и стабильности» воцарилась на границе в Гималаях, где в 2020 году произошло военное противостояние, которое заморозило большинство сфер сотрудничества между Индией и Китаем.

Владимир Путин назвал организацию «мощным локомотивом утверждения подлинной многополярности» Фото: kremlin.ru

Путин о ШОС и дедолларизации

Выступая на заседании Совета глав государств ШОС, Владимир Путин назвал организацию «мощным локомотивом утверждения подлинной многополярности», отметив, что евроцентричные и евроатлантические модели уходят в прошлое.

Президент России подчеркнул экономическую динамику стран ШОС: «Темпы развития сотрудничества в рамках ШОС действительно впечатляют. Например, средний прирост валового внутреннего продукта стран-членов в прошлом году составил более 5%, промышленного производства – 4,6%. Поступательно растет и взаимная торговля. Все это выше мировых показателей. Во взаиморасчетах все шире используются национальные валюты».

Путин также заговорил о дедолларизации: «Мы выступаем за выпуск совместных облигаций государств-членов, за создание в ШОС собственной платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры, за формирование банка совместных инвестиционных проектов. Все это позволит повысить эффективность наших экономических обменов и обезопасить их от колебаний внешней конъюнктуры».

Напомним, что разговоры о создании собственной расчетно-платежной системы и стремлении многих стран из ШОС и БРИКС двигаться в сторону создания новой резервной валюты для взаиморасчетов вызывают на Западе очень сильную нервную реакцию. Так, например, президент США Дональд Трамп 8 июля заверил журналистов, что США не допустят того, чтобы доллар лишился статуса мировой резервной валюты. А 30 июля, выступая в Белом доме перед журналистами, он заявил еще резче, говоря о БРИКС: «Это атака на доллар. Мы не позволим никому нападать на доллар».

Владимир Путин ожидаемо в своем выступлении коснулся ситуации с Украиной Фото: kremlin.ru

Разговор о первопричинах СВО

Ожидаемо коснулся в своем выступлении Владимир Путин и ситуации с Украиной. Российский президент обратил внимание на первопричины российско-украинского кризиса.

«Напомню, что этот кризис возник не в результате «нападения России на Украину», а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, а затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали. И вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России», – перечислял первопричины СВО лидер России.

По мнению Владимира Путина, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса. То есть Запад должен понять, что вмешательство во внутренние дела Украины и втягивание ее в НАТО ни к чему хорошему не приведет.

Нарендра Моди подчеркнул роль объединенных усилий в борьбе с терроризмом, важность транспортных проектов и предложил создать Форум цивилизационного диалога Фото: kremlin.ru

Речи лидеров миллиардных стран

Нарендра Моди представил свое видение ШОС через три столпа: Security (безопасность), Connectivity (связанность), Opportunity (возможности). Он подчеркнул роль объединенных усилий в борьбе с терроризмом, важность транспортных проектов («Север – Юг», Чабахарский порт) и предложил создать Форум цивилизационного диалога.

Си Цзиньпин в самой продолжительной речи напомнил, что 24 года назад, вскоре после основания ШОС, был утвержден «шанхайский дух» – принципы ШОС, основанные на взаимном доверии, взаимной выгоде, равенстве, уважении к многообразию культур и стремлении к совместному развитию.

Лидер КНР с удовлетворением подчеркнул, что с опережением срока выполнена поставленная им задача – довести совокупный объем торговли между Китаем и государствами ШОС до $2–3 трлн. Совершенствуется сеть мультимодальных транспортных связей: общая протяженность международных автодорог, проходящих через территорию Китая, превышает 14 тысяч километров; выполнено свыше 110 тысяч рейсов грузовых железнодорожных составов по маршруту Китай – Европа.

Говоря в унисон с Владимиром Путиным, Си Цзиньпин также подчеркнул экономическую мощь ШОС:

«Уважаемые коллеги, сегодня ШОС уже стала крупнейшей региональной организацией в мире. Она объединяет 26 государств, на долю которых приходится экономика объемом до 30 триллионов долларов США, а также более пятидесяти механизмов сотрудничества. Постоянно растут ее международный авторитет и привлекательность», – отметил Си.

По словам Си Цзиньпина, Китай всегда связывает собственное развитие с развитием ШОС и с устремлениями народов стран-членов к лучшей жизни. Сегодня совокупный товарооборот Китая со странами ШОС превышает $840 млрд, а общий оборот – $500 млрд ежегодно.

По словам Си Цзиньпина, Китай всегда связывает собственное развитие с развитием ШОС и с устремлениями народов стран-членов к лучшей жизни Фото: kremlin.ru

Тяньцзиньская декларация

Итогом саммита ШОС собравшиеся лидера стран приняли Тяньцзиньскую декларацию. Документ отражает подходы стран ШОС к актуальным региональным и международным проблемам. В ней в очередной раз был подтвержден курс на многополярный мир, отказ от блоковой конфронтации, поддержана реформа ООН ради большего представительства развивающихся стран. Утверждена Стратегия развития ШОС до 2035 года, закреплены принципы суверенитета, невмешательства и так называемого «Шанхайского духа».

Другие основные пункты Декларации:

– Следующий саммит пройдет в Кыргызстане в 2026 году под лозунгом «25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию».

– Принято решение объединить статусы «наблюдатель» и «партнер по диалогу» в единый статус «партнер ШОС»; Лаос получил этот статус.

– Жестко осуждены удары США и Израиля по Ирану как агрессивные и нарушающие Устав ООН; подтверждена значимость резолюции СБ ООН 2231.

– Поддержано становление Афганистана как нейтрального и мирного государства с инклюзивным правительством.

– Подчеркнута защита международной информационной безопасности, поддержка Конвенции ООН против киберпреступности и права государств на суверенное управление интернетом.

– Поддержано развитие науки, технологий и ИИ (искусственного интеллекта), создание Регионального центра ИИ в Душанбе.

– Поддержана инициатива Китая «Один пояс, один путь» и сопряжение с ЕАЭС; осуждены односторонние экономические меры; принято Заявление о многосторонней торговой системе.

– Поддержано развитие цифровой экономики, расчетов в нацвалютах и учреждение Банка развития ШОС.

Этот пункт декларации как раз и выражает последовательное движение стран ШОС в сторону ухода от гегемонии доллара и евро в международных расчетах. Сам Банк развития ШОС является первым шагом к такому развитию сотрудничества по взаимным расчетам.

Что интересно – Украина в декларации не упоминается вовсе, а все потому, что Президент России Владимир Путин проинформировал всех участников саммита, что понимания, достигнутые на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, помогут в урегулировании российско-украинского кризиса. Теперь ждем итогов переговоров Си и Владимира Путина в узком составе 2 сентября.