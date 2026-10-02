Тямаев возглавил рейтинг медийной активности татарских артистов в Телеграме

Певец Фирдус Тямаев занял первое место в рейтинге медийной активности артистов татарской эстрады в Телеграме по итогам сентября. Список опубликовал канал «Еду в Татарстан» в мессенджере МАКС.

Рейтинг Тямаева составил 58 047,28. На втором месте оказалась Гузель Уразова с результатом 42 532,37, а третью строчку занял Салават Фатхетдинов – 11 418,66.

Четвертое место досталось Эльмире Калимуллиной с рейтингом 1 568,87. За ней расположился Ришат Тухватуллин – 1 500,80. Шестым стал Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, с результатом 739,12.

В десятку также вошли Ильсия Бадретдинова (301,33), Ильмира Нагимова (135,15), Айдар Галимов (55,10) и Ринат Рахматуллин (23,95).

Самым просматриваемым постом среди указанных в рейтинге публикаций стал материал, который набрал 79 731 просмотр. Он указан в карточках Тямаева и Уразовой. У публикации, связанной с Салаватом Фатхетдиновым, – 74 068 просмотров.

Среди остальных артистов в списке самые просматриваемые публикации набрали от 2 366 до 15 366 просмотров.