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Происшествия 6 ноября 2026 09:30

Тягач с цистерной опрокинулся в Татарстане, мазут вытек на трассу

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Тягач с цистерной опрокинулся в Татарстане, мазут вытек на трассу

Тягач MAN и цистерна-прицеп с мазутом опрокинулись на трассе в Бавлинском районе Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

ДТП произошло на 385-м километре трассы Р-239 вблизи поселка Новозареченск. В цистерне находилось 20 тонн мазута, из люка на дорогу вытекло три кубических метра нефтепродукта.

Протечку устранили, угрозы того, что мазут попадет в водоемы, нет. Движение по трассе не затруднено, пострадавших нет, рассказали агентству в ведомстве.

Тягач ехал из Башкортостана в Оренбург. К месту ДТП исполком района направил экскаватор. Подъем тягача с цистерной и сбор загрязненного мазутом грунта организован перевозчиком.

#тягач #цистерна #дтп на трассе #бавлинский район рт
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