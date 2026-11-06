Тягач с цистерной опрокинулся в Татарстане, мазут вытек на трассу

Тягач MAN и цистерна-прицеп с мазутом опрокинулись на трассе в Бавлинском районе Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

ДТП произошло на 385-м километре трассы Р-239 вблизи поселка Новозареченск. В цистерне находилось 20 тонн мазута, из люка на дорогу вытекло три кубических метра нефтепродукта.

Протечку устранили, угрозы того, что мазут попадет в водоемы, нет. Движение по трассе не затруднено, пострадавших нет, рассказали агентству в ведомстве.

Тягач ехал из Башкортостана в Оренбург. К месту ДТП исполком района направил экскаватор. Подъем тягача с цистерной и сбор загрязненного мазутом грунта организован перевозчиком.