«Ты – ужасен» или «Во мне дыра, зашей»: что изображают в рисунках больные шизофренией

Люди с психическими отклонениями нередко рисуют удивительные, порой страшные рисунки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Можно ли по рисунку поставить психиатрический диагноз?

Не секрет, что люди с психическими отклонениями нередко рисуют удивительные, порой страшные рисунки. Однако поставить человеку психиатрический диагноз только глядя на картину, которую он нарисовал, невозможно, говорят врачи. В то же время рисование – это один из видов лечения людей с отклонениями в психике.

«Арт-терапию можно понимать как метод психотерапии. И он направлен не на диагностику, а на исследование, в том числе на самопознание. Таким образом можно отразить процессы, которые происходят внутри. То есть это скорее психотерапевтическая методика», – рассказала врач психиатр-психотерапевт Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана Оксана Захарова.

Оксана Захарова: «Арт-терапию можно понимать как метод психотерапии. И он направлен не на диагностику, а на исследование, в том числе на самопознание» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Важно обратить внимание на то, в каком состоянии человек начинает рисовать: делает он это с интересом, негодованием, возмущением или равнодушием. Какие инструменты он использует – краски, карандаши. Какие цвета выбирает, какие штрихи или мазки.

«Есть универсальные критерии, по которым мы можем что-то узнать про пациента. Например, есть задание нарисовать дерево. Если оно будет плавающим, без опоры, без корней, тогда, я, как специалист, могу предположить, что это связано с отсутствием ощущения внутренней опоры. Это может быть нарушение привязанности из детства или актуальная жизненная ситуация, когда что-то нестабильное происходит – например, на работе. Я, будучи специалистом, буду уточнять: “Про что это у вас?”», – объяснила врач.

В психиатрической больнице Татарстана пациенты проходят творческую реабилитацию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Люди с шизофренией видят мир не таким, каким видят его здоровые»

В психиатрической больнице Татарстана пациенты проходят творческую реабилитацию – рисуют, вышивают, делают разные поделки, кто-то участвует в художественной самодеятельности. К каждому празднику они готовят выступления, даже сами шьют себе костюмы. Пациенты, как правило, находятся здесь в течение длительного времени – многие из них, чтобы чем-то себя занять, выбирают творчество. В какой-то момент рисунков, картин и поделок стало так много, что в больнице открыли настоящий музей работ пациентов.

Музеем РКПБ имени Бехтерева заведует младшая медицинская сестра по уходу за больными, специалист по прикладному творчеству Наталья Новикова. Именно она занимается с пациентами всеми видами искусства.

По ее словам, большинство работ в музее – это рисунки пациентов, которые находятся на принудительном лечении. Как правило, они столкнулись с первым в своей жизни проявлением шизофрении. Чаще это девушки, возраст пациентов – с 15 до 35 лет.

Музеем РКПБ имени Бехтерева заведует младшая медицинская сестра по уходу за больными, специалист по прикладному творчеству Наталья Новикова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У пациентов в состоянии обострения шизофрении будут одни рисунки – они могут быть вычурные, разноплановые. У пациентов, которые находятся в состоянии эмоционально-волевого дефекта, в работах будут использованы приглушенные, серые, неинтересные цвета. Мышление пациента будет отражаться в его рисунке», – отметила психиатр Оксана Захарова.

Очень часто в картинах людей с шизофренией сочетается несочетаемое – мозгу здорового человека не придет идея это соединить.

Большинство работ в музее – это рисунки пациентов, которые находятся на принудительном лечении Фото: © «Татар-информ»

«Так видят мир пациенты, страдающие шизофренией», – подчеркнула специалист.

По словам врача, чаще всего, если пациент с маниакальным аффектом, в его рисунке будет больше ярких цветов. Если у автора депрессивный аффект, то цвета будут темнее.

«Пейзажи, в которых чего-то не хватает»

Наталья Новикова провела «Татар-информу» экскурсию по музею. Рассказала о тех авторах, которых хорошо помнит.

Например, автор этих пейзажей – взрослый мужчина с диагнозом «шизофрения».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Он рисует много и давно. Если посмотреть, свои картины он обязательно в рамки ставит, хотя это недешевое удовольствие. Это талантливо, но все равно будто бы чего-то не хватает. Он не поддается обучению, хотя где-то в студии занимается. Его не убедишь, что надо что-то изменить, он рисует, как видит, идет по одной линии», – рассказала хранительница музея.

Психоделика и абстракции

Совершенно абстрактную картину нарисовал молодой парень. У него, к слову, три высших образования. Увы, в какой-то период своей жизни он увлекся запрещенными веществами. На фоне них развилась шизофрения.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«После этого он попал к нам, был на принудительном лечении, несколько лет у нас лежал. У него такое видение было необычное, несколько картин даже разошлись по галереям», – рассказала Наталья Новикова.

По словам хранительницы музея, этот парень, к сожалению, снова начал употреблять запрещенные вещества и его уже нет в живых.

Это рисунки мужчины, который попал в РКПБ из-за употребления наркотиков.

«Что-то он украл и попал к нам. Честно скажу, был неуправляемый. Это видно и по картине», – объяснила хранительница музея.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Телепузики и большие глаза

Вот одна довольно странная картина, ее нарисовала 16-летняя девочка. Кто-то узнает на рисунке телепузика из мультфильма, а кто-то – гибель Помпеи.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Об этой пациентке Наталья Новикова вспоминает, что это было первое проявление шизофрении.

Честно говоря, картина, на которой множество раз написано: «Ты ужасен», оставляет неприятное впечатление.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Этот рисунок, который приковывает к себе внимание, нарисован девушкой. На нем изображен человек с огромными глазами и надпись: «Во мне дырка, зашей». Психиатр Оксана Захарова объяснила, что большие глаза на рисунках могут значить либо страх, либо могут быть отражением какой-либо жизненной ситуации, в которой находится автор.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Рисует любовь, а сама пыталась покончить с собой»

Далеко не всегда картины людей с шизофренией абстрактные.

«Помню девочку-автора, она училась в медучилище на третьем курсе. Несмотря на то что на ее картине изображена любовь, в жизни у нее произошла ссора с мамой, которая привела к попытке суицида», – рассказала она.

Никогда до этого девушка не рисовала. Другие картины, нарисованные во время лечения в РКПБ имени Бехтерева, она забрала домой.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Есть и работы, которые кажутся профессиональными. От пациентки, которой на момент попадания в клинику было больше 30 лет, в музее остались несколько работ. Стоит отметить, что они сразу приковывают к себе взгляд. Они все довольно мрачные. На одной из них изображена олениха, но если присмотреться, вдали за ней наблюдает олень. Нарисованы цветы изумительного голубого цвета.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Всегда ли черный цвет в рисунках – признак депрессии?

Оксана Захарова подчеркнула, что рисование полезно не только людям с психиатрическими диагнозами, а вообще всем – это отличный способ выразить себя.

«Арт-терапия очень полезная штука для всех. Она помогает разобраться в том, что у человека внутри, какие переживания. Потом поговорить со специалистом об этом, что-то больше про себя понять», – подчеркнула она.

Арт-терапевтических упражнений достаточно много: можно нарисовать дерево или придумать несуществующее животное и изобразить его. Расшифровать рисунок правильно поможет психолог. К слову, врач-психиатр развеяла миф о том, что черный цвет в рисунках всегда означает депрессию, а желтый цвет говорит о наличии шизофрении.

«Сам по себе черный цвет – очень глубокий. Он перекрывает все цвета. Использование его в рисунках может означать потребность ощущать свою силу. Иногда, если рисуют черным, то это контраст на белом фоне. К примеру, если ребенок рисует черным – это не обязательно повод для тревоги. Нужно наблюдать за его эмоциональным состоянием, за ситуацией в семье, за тем, что происходит в его жизни», – подытожила Оксана Захарова.