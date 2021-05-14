«Мы видели детей с зажатыми кулачками»: Лейла Фазлеева провела эфир для помощи семьям

Дайте ребенку выговориться

«Семья проживает кризис. Как ей помочь?» – прямой эфир под таким названием прошел сегодня в Доме Правительства РТ в Казани. На вопросы, волнующие взрослых в связи с трагедией в казанской гимназии №175, ответила научный сотрудник лаборатории воспитания, дополнительного образования и профилактики асоциального поведения Института развития образования РТ Эльвира Башлай.

«В связи с ужасающим трагическим событием, произошедшим в Татарстане, ближайшие эфиры будут связаны с психоэмоциональным состоянием, возможностью восстановления сил, методиками и практиками, советами тех, кто с этими проблемами работает постоянно. Каждому из нас сейчас требуются мужество и силы. Еще раз выражаю соболезнования тем, кто потерял детей и близких в этой трагедии. Желаю выздоровления тем, кто сейчас находится в федеральном центре на восстановлении после страшного события, и тем, кто находится в клиниках республики. Врачи оказывают всю необходимую помощь», – сказала Лейла Фазлеева, обращаясь к участникам встречи.

Как сообщалось ранее, 11 мая средь бела дня 19-летний житель столицы Татарстана проник на территорию учебного заведения и устроил стрельбу. Он был оперативно задержан, возбуждено уголовное дело. В результате нападения погибли семеро детей: четыре мальчика и три девочки. Кроме того, погибли двое взрослых учителей гимназии. Были госпитализированы более 20 человек.

Во время прямого эфира Эльвира Башлай рассказала, какие действия необходимо предпринять родителям в случае, если их ребенок испытывает страх. Она отметила, что многие взрослые растерялись, потеряли самоконтроль и самообладание, демонстрируя молодым людям неправильную модель поведения в экстренной и чрезвычайной ситуации.

«Один из страхов у детей, с которыми мне довелось общаться, это страх повторения страшного события. Если родители видят, что у ребенка самый настоящий, неподдельный страх, тревожность и он говорит об этом, демонстрирует страх своим поведением и постоянно желает находиться с родителями, плачет, то они должны продемонстрировать своим примером спокойствие и уверенность. Необходимо создать зону безопасности и комфорта и находиться рядом», – сказала эксперт.

Дети, которые были во время стрельбы в школе, весь вечер рассказывали родителям о произошедшем, повторяя одно и то же. Ребенку нужно дать возможность выговориться. Родители должны быть терпеливыми слушателями, дать возможность детям выразить эмоции через плач. Страх сопровождается агрессией и желанием мести. Ученикам начальной школы справиться с агрессивным состоянием поможет лепка и игра с конструктором, чтобы снять мышечное напряжение.

«Мы видели детей с зажатыми кулачками, которые находились в серьезном эмоциональном напряжении. Большая роль родителей – снять тревожность и страх, готовность быть рядом, поддерживать любовь словами. По симптомам, которые есть у ребенка, родители должны переключить внимание. Если это подросток, то важно еще раз проговорить свои чувства, рассказать, как дорог ребенок и что родители его ни на минуту не оставят в этой ситуации. Детям нужна гарантия их безопасности и наличие рядом близкого, дорогого человека», – отметила Эльвира Башлай.

Когда требуется помощь психотерапевта

Если родитель наблюдает, что ребенок долго не может успокоиться, то нужно попробовать переключить внимание. Для этого ученикам младших классов можно купить новую настольную игру. Подростки могут заняться любимым хобби, пообщаться со сверстниками. Взрослым важно отследить и выявить, насколько серьезна деформация здоровья, смог ли ребенок справиться с ситуацией. Если есть особые, тревожные сигналы, нужно идти к специалисту.

«Если родитель замечает апатию, безучастность, отсутствие какого-либо интереса к тому, что происходит вокруг, то следует обратиться к неврологу или к детскому психотерапевту, возможно, к психиатру. Если у ребенка затяжной плач, громкая истерика и он не может успокоиться, стоит также обратиться к специалисту. Родители должны зорко наблюдать за поведением ребенка. У детей должны сохраниться контакты со сверстниками», – отметила спикер.

Если ребенок сам проговаривает свои переживания, страхи и желания, то его поведение можно скорректировать при помощи психолога. За поведением и эмоциональным состоянием детей взрослым следует наблюдать в последующие дни.

Перестаньте накручивать ситуацию

После трагического происшествия некоторые родители стали бояться отпускать детей в школу. Отсюда вытекает следующий вопрос: как взрослым перестать себя накручивать и бояться повторения событий?

«Большая проблема мам и пап в том, что они домысливают, додумывают, допридумывают страшилки, которые могли бы быть. Они представляют самые страшные картины того, что не произошло и, возможно, никогда не произойдет. При этом многие взрослые проговаривают свои страхи в присутствии детей. Они говорят: «Как теперь ты будешь учиться, ходить в школу?» Большая ошибка родителей заключается в сеянии паники в присутствии детей», – сказала Башлай.

Спикер отметила, что взрослые должны совладать с собственными страхами и не проговаривать их вслух. Им нужно демонстрировать уверенность в завтрашнем дне, руководствуясь логикой и здравым смыслом.

«Предупредить всевозможные опасности, которые ожидают ребенка за порогом дома, невозможно. Невозможно угадать, где пробежит собака, где он запнется и повредит коленку, где столкнется с агрессией со стороны сверстников. Поэтому самое главное – проинструктировать ребенка, как он должен вести себя, если почувствует чрезвычайную опасность», – подчеркнула гостья прямого эфира.

Родители должны научить детей обращаться за помощью, рассказывать им о безопасном поведении. В любом случае в школы детей отправлять нужно, все необходимые меры для обеспечения безопасности предприняты, отметила спикер. Она также рекомендовала взрослым татарстанцам воздержаться от какой-либо критики и обвинений в присутствии детей.

Когда можно применять медпрепараты

Как объяснить ученику младших классов, который стал свидетелем жестокого события, когда на его глазах расстреляли учителя, почему это произошло? Эльвира Башлай рекомендовала не обманывать детей, быть честными с ними, не придумывать вымышленные истории. Она отметила, что очень сложно найти слова, объяснить, почему так произошло. Каждый человек, узнавший об этом событии, испытал в какой-то момент боль, переживания, горечь и отчаяние. Пережить чрезвычайную ситуацию можно через несколько стадий, в числе которых отрицание и злость.

«В данном случае ребенок зафиксировал это событие, мы с этим событием в семье работаем. Ребенку постоянно говорим, что он продолжает жить дальше, развивается, у него свои планы. Мы вместе преодолеваем ситуацию, которую ребенок увидел», – добавила Лейла Фазлеева.

Заместитель Премьер-министра РТ также сообщила, в каких случаях можно прибегать к медицинским препаратам. Любые препараты, связанные с восстановлением психического здоровья, достаточно серьезные. Их можно использовать только после консультации с представителями медицинских служб. Медикаментозное восстановление ребенка возможно только по рецепту специалиста, а не в качестве самолечения, подчеркнула Фазлеева.

Следующая онлайн-встреча для родителей, детей и педагогов из Татарстана пройдет 15 мая. Она будет посвящена вопросам помощи взрослым, попавшим в трагическую ситуацию. Организаторами мероприятий выступают Республиканская комиссия по делам несовершеннолетних и Министерство по делам молодежи РТ.