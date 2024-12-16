«Ты для них не только врач, а иногда и командир»: кто спасает бойцов СВО в госпитале РКБ?

Доктор, у которого два сына защищают Родину, единственная женщина-хирург, врач, когда-то служивший в Афганистане: «Татар-информ» рассказывает истории медиков, которые помогают раненым бойцам СВО в военном госпитале при Республиканской клинической больнице Татарстана.





Радик Гумаров: «Бойцы прибывают прямиком с места боевых действий и из других госпиталей. Некоторым бойцам помощь оказана уже неоднократно»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Иногда важно встряхнуть пациентов: “Отставить! Хватит соплей”»

Госпиталь при РКБ работает с июня 2022 года, его медики помогают бойцам специальной военной операции.

«Всему приходилось учиться на ходу. Поднимаешь военно-полевую хирургию, которую в институте когда-то проходил, поднимаешь учебники – сейчас очень много учебных пособий, изданий», – рассказал «Татар-информу» заведующий отделением хирургии №3 военного госпиталя при РКБ Радик Гумаров.

Чаще всего в госпиталь прибывают люди с ранениями живота, груди, головы, ног и рук. Как правило, это минно-взрывные раны. Для бойцов СВО в госпитале развернуты 300 коек, почти все сейчас заняты.

«Бойцы прибывают прямиком с места боевых действий и из других госпиталей. Некоторым бойцам помощь оказана уже неоднократно», – объяснил он.

Радик Гумаров в медицине больше тридцати лет, рассказывает, что ему запоминаются самые тяжелые пациенты – те, кто на первый взгляд казался безнадежным. Были пациенты с тяжелыми перитонитами, абсцессами.

«Боевая травма одиночной не бывает. Так не бывает, чтобы просто сломал руку или ногу, – нет. Тут и бедро сломано, и пулевое ранение, и осколочное ранение внутренних органов, и черепно-мозговая травма, плюс контузия. Бойцов жалко, хочется им помочь в полном объеме. В гражданской сети немножко другой подход, другие отношения, в практическом плане полегче. А здесь ты должен быть и психологом, и врачом, но и не забывать, что ты – заведующий. В каком-то смысле быть для них командиром: “Отставить! Хватит соплей”», – отметил доктор.

Два сына Радика Гумарова окончили суворовское, потом военное училище. Сейчас они оба офицеры. Старший – артиллерист, младший – разведчик. Младший принимает участие в специальной военной операции, до этого неоднократно бывал в командировках в Сирию.

«Младший сын, конечно, не говорит, где он, – это военная тайна. Иногда шутит, что прошагал половину Украины пешком», – рассказывает доктор РКБ.

Радик Гумаров признается, что ему проще, чем его женщинам, – он помогает бойцам, отвлекается от мрачных мыслей, а вот женам сыновей и их маме – сложнее, они очень переживают. К слову, у обоих сыновей Радика Гумарова год назад родились сыновья, теперь у него растут два маленьких внука.

Алмаз Галлямов: «Мы, живя в Российской Федерации, до 2022 года не сильно понимали, что происходило там. А сейчас мы с ними знакомимся, общаемся, телефоны оставляют. Некоторые сообщают, как дела» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Бывший пациент прислал фото, как держит залатанной рукой награду

Микрохирург военного госпиталя при РКБ Алмаз Галлямов признается, что военные пациенты очень стараются выздороветь. В большинстве своем они настроены позитивно, а во главе угла у них стоит любовь к Родине и стремление снова встать на ее защиту.

«Наше отделение называется «микрохирургия». Мы занимаемся маленькими тканями – это специальность, смежная с пластической хирургией и нейрохирургией. Восстанавливаем ткани, замещаем дефекты», – отметил врач.

Микрохирурги восстанавливают нервы – возвращают подвижность, например, поврежденному пальцу или руке.

Ранения пациентов Алмаза Галлямова похожи – дрон сбрасывает снаряд, осколки летят в разные части тела.

«Осколки, которые рядом с крупными сосудами, стараемся удалить как можно быстрее. Если прошло достаточно времени после ранения, а они зафиксировались в определенных оболочках и не могут привести к жизнеугрожающим состояниям, то не трогаем их», – объяснил Алмаз Галлямов.

Врач поделился, что в госпитале удалось пообщаться с бойцами – жителями ДНР и ЛНР.

«Мы, живя в Российской Федерации, до 2022 года не сильно понимали, что происходило там. А сейчас мы с ними знакомимся, общаемся, телефоны оставляют. Некоторые сообщают, как дела», – отметил доктор.

Недавно один из бойцов-пациентов Алмаза Галлямова прислал ему фотографию награждения боевой наградой. Показал врачу, что может держать награду сам, своей рукой, над восстановлением которой работали в РКБ. Алмаз признается, что ему было очень приятно, ведь когда боец поступил к ним, пальцы были сломаны, их фиксировали спицами, а после долго работали над восстановлением подвижности. Все получилось, боец снова отправился защищать Родину и вскоре был награжден.

Гамиль Гарифуллов: «Пациенты, которых оперируешь, становятся тебе близкими людьми – ты за них переживаешь, участвуешь в их реабилитации, хочешь помочь, чтобы они быстрее вернулись к своим близким или в строй» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Награда для нас всех – это быстрое окончание военных действий»

«Само лечение пациентов достаточно долгое. Например, если есть дефект кости, то срастание идет от полугода до года. Иногда бывает, что процесс идет годами», – объяснил заведующий отделением травматологии №1 РКБ Гамиль Гарифуллов.

В момент, когда происходит ранение, повреждающих факторов несколько: взрывная волна, могут быть химические повреждения, рассказывает врач.

«Пациенты, которых оперируешь, становятся тебе близкими людьми – ты за них переживаешь, участвуешь в их реабилитации, хочешь помочь, чтобы они быстрее вернулись к своим близким или в строй. Запомнились бойцы, которых оперировал, с повреждениями связочного аппарата, огнестрельным переломом лопатки – тогда был дефект костного вещества. Мы пытались собрать осколки кости в одно единое целое, сформировать мостик, чтобы он стал опорой для конечности. Это тяжело и долго, но мы старались», – отметил Гамиль Гарифуллов.

Случается, что, несмотря на желание и все усилия врачей, сделать ничего нельзя. Когда отрывает руку или ногу, когда есть сильное повреждение нервов и конечность не работает. Гамиль Гарифуллов признается, что сопереживает бойцам. Как правило, раненые – его ровесники или моложе, а травмы у них бывают очень тяжелые. Очень хочется им помочь, говорит доктор.

«Награда для нас всех – это быстрое окончание военных действий. Нам очень хочется вернуться к прежнему гражданскому образу жизни. Все сейчас в несколько подвешенном состоянии», – подчеркнул доктор.

Карина Абдрахманова: «Мы здесь выполняем свою работу – ставим людей на ноги после тяжелых ранений, и это наша главная задача» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Для выздоровления очень важен настрой пациента»

Хирург Карина Абдрахманова – единственная женщина-врач во всем военном госпитале при РКБ. Полгода назад она перевелась сюда, чтобы помогать бойцам. Рассказывает, что здесь нет какой-то одной специализации – она проводит и операции по удалению осколков, и, например, колопроктологические вмешательства и многое другое.

«В мужском коллективе мне нравится работать больше – приятнее и комфортнее. Нет места сплетням, все четко, по плану, конкретно», – рассказывает доктор.

Пациенты с большим уважением относятся к единственной женщине-врачу в отделении. По словам Карины, стеснения со стороны пациентов нет.

«Мы здесь выполняем свою работу – ставим людей на ноги после тяжелых ранений, и это наша главная задача. Очень важен настрой пациента. Если человек хочет выздороветь – это залог успеха», – рассказала Карина Абдрахманова.

Айрат Алукаев: «Большая часть пациентов прислушиваются к врачам, интересуются рекомендациями и дальнейшим процессом восстановления рук или ног. И это приятно» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нужно учитывать все травмы и выбирать, что лучше сделать в первую очередь»

Перестраиваться с гражданской на военную медицину было непросто, рассказывает врач травматолог-ортопед РКБ Айрат Алукаев. Он работает в госпитале с апреля этого года.

«Бывают, например, политравмы: и переломы, и повреждение нервов, и сосудов. Могут быть и проникающие ранения в брюшную полость, в грудную клетку, в полость суставов. Первое время было тяжело – в ситуациях с ранеными не так, как с обычными пациентами: есть перелом – надо его собирать. Здесь нужно учитывать все факторы, все травмы и выбирать, что лучше сделать в первую очередь – с нервом разобраться или перелом собирать», – объясняет Айрат Алукаев.

По словам врача, он хорошо помнит тех бойцов, которые лежат в госпитале дольше месяца. Был боец с переломами бедер и тромбозом, который возник из-за того, что тот не мог двигаться. Его тщательно обследовали, обсуждали с коллегами, что первоочередно – решить проблему с тромбом или с переломами.

«Это дилемма. Ты сначала лечишь тромбоз, потом перелом. Но есть риск потерять время – потом перелом будет тяжелее собрать и срастить. Либо же сначала занимаешься переломом, а потом тромбозом, и это тоже риск», – поделился доктор.

Чувство радости и удовлетворения приходит всякий раз, рассказывает врач, когда тяжелый пациент после всех операций постепенно поднимается на ноги.

«Большая часть пациентов прислушиваются к врачам, интересуются рекомендациями и дальнейшим процессом восстановления рук или ног. И это приятно», – отметил травматолог.

Игорь Оспенников: «Побыстрее бы война закончилась. Хочется всех долечить, выписать домой» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Когда-то служил в Афганистане, сейчас словно снова на войне»

Хирург РКБ Игорь Оспенников без малого тридцать лет работает в неотложной хирургии. Как только открылся военный госпиталь при РКБ, его перевели работать туда. Врач признался, что разница между работой с пациентами в мирных условиях и в госпитале есть – здесь почти все пациенты плановые, неотложных состояний, когда помощь требуется здесь и сейчас, нет.

В руки хирурга попадают бойцы с осколками, с выведенными стомами, послеоперационными вентральными грыжами. Врач признается, что радуется каждой, даже самой маленькой победе. Например, когда пациент после операции начал самостоятельно без боли ходить в туалет. Это настоящая победа, ведь качество его жизни улучшилось.

Больше всего запоминаются врачу пациенты с большими послеоперационными вентральными грыжами – это ситуация, когда все органы выпирают наружу через кожу. Хирурги таких пациентов сначала оперируют, а потом постепенно восстанавливают. До операции они порой по полгода живут с такой грыжей, испытывают сильные боли, не могут нормально ходить в туалет. А после операции – словно и не было ничего.

Игорь Оспенников рассказал, что когда-то служил в армии в Афганистане. Сегодня у него такое чувство, что история войны в его жизни повторяется.

«Побыстрее бы война закончилась. Хочется всех долечить, выписать домой», – говорит доктор.

Дмитрий Землянин: «Политравма может задеть более двух органов, есть сложности с ведением таких пациентов. Здесь важно не испугаться и принять верное решение» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Здесь важно не испугаться и принять верное решение»

Работать в военный госпиталь при РКБ студента-ординатора Дмитрия Землянина направил куратор. Так молодой травматолог-ортопед оказался в госпитале в день его открытия. Сейчас Дмитрий – врач-стажер.

«Здесь мне многое удалось перенять у своих наставников. Это колоссальный опыт, здесь много возможностей с точки зрения лечебной тактики, много чего удалось увидеть и попробовать сделать. Травмы раненых пациентов для мирной жизни неспецифичны. Политравма может задеть более двух органов, есть сложности с ведением таких пациентов. Здесь важно не испугаться и принять верное решение», – объяснил начинающий травматолог.

Каждый из пациентов по-своему интересен и уникален, признается Дмитрий Землянин, и каждому из них хочется помочь.

Например, с Дмитрием до сих пор на связи пациент, у которого был многооскольчатый перелом большеберцовой кости, его выписали в январе прошлого года. В переписке врач подбадривает пациента, дает ему рекомендации.

Борис Нестеров: «В травмпунктах опыт иной, одного плана, здесь же наблюдаешь и работаешь с разными травмами и состояниями. Иногда даже с теми, с которыми обычно пациенты не попадают к травматологам» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Обычные ребята, которые хотят жить и быть здоровыми»

Для ординаторов в военном госпитале при РКБ были места, врач-стажер Борис Нестеров попал туда по распределению – сегодня совмещает учебу и работу.

«В травмпунктах опыт иной, одного плана, здесь же наблюдаешь и работаешь с разными травмами и состояниями. Иногда даже с теми, с которыми обычно пациенты не попадают к травматологам», – рассказал Борис Нестеров.

По словам врача-травматолога, лучший пациент – тот, кто получил помощь, ушел и больше не возвращался несколько раз из-за одной и той же проблемы. Про своих пациентов врач говорит, что это обычные ребята, которые с уважением относятся к своим врачам. А главное, хотят лечиться и жить.