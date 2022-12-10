Тхэквондо родом из Кореи, но побеждают россияне: как развивает этот вид спорта Татарстан

Открытый фестиваль тхэквондо и паратхэквондо, посвященный 100-летию «Динамо», 100-летию со дня образования Чеченской Республики и памяти ее Первого Президента Ахмата-Хаджи Кадырова, завершился в Казани. Журналист «Татар-информа» собрал мнения специалистов о развитии этого вида спорта в Татарстане.

Анатолий Терехов: «Руководством Федерации тхэквондо Татарстана делается очень многое в этом направлении. Но соревнований по паратхэквондо пока проводится недостаточно» Фото: tkdrussia.ru

Анатолий Терехов, президент Союза тхэквондо России:

Этот вид единоборств присутствует в олимпийской программе около 20 лет. Первый раз он был представлен в Сиднее-2000. Тогда россияне занимали достаточно скромные позиции в рейтинге. Но уже на Олимпийских играх 2020 года в Токио сборная России выиграла общекомандный зачет, оставив позади сильнейшую сборную Южной Кореи, родоначальников этого единоборства. Тогда россияне взяли две золотых медали, одну серебряную и одну бронзовую. Татарстанцев в этой сборной не оказалось, но они были очень близки к тому, чтобы попасть в сборную России на отборочных соревнованиях.

В Татарстане очень динамично развивающаяся школа. Если говорить о параспорте, то большую часть нашей паралимпийской сборной составляют представители Дагестана. Но Татарстан имеет все шансы занять более высокое место в олимпийском и паралимпийском движении тхэквондо России. Руководством Федерации тхэквондо Татарстана делается очень многое в этом направлении. Но соревнований по паратхэквондо пока проводится недостаточно. Прежде всего, это обусловлено небольшим количеством спортсменов. На сегодняшний день мы проводим их ровно столько, сколько человек готовы принять в них участие. В графике этого года у нас запланировано большее количество соревнований, в том числе и турниры с международным участием.

Рафис Мусин: «Развитие тхэквондо идет очень сильное. На данный момент тхэквондо развивается в более чем 20 районах республики» Фото: tkdrussia.ru

Рафис Мусин, президент Федерации тхэквондо ВТФ Республики Татарстан:

На данный момент я отвечаю за развитие тхэквондо в 14 регионах Приволжского округа. ПФО на втором месте по числу спортсменов и входит в пятерку России по призерам. Понятно, что события с ведением санкций и попыткой изоляции россиян из мирового спорта размывают мотивацию спортсменов. Но мы руки не опускаем, сами организовываем международные турниры, и Татарстан активно принимает в этом участие. Например, недавно прошел международный турнир по тхэквондо ВТФ Russian Open, на который приехали представители более десяти стран.

Мы и сами выезжаем на турниры в дружественные страны – Белоруссию, Казахстан, Узбекистан. Общение в любом случае есть, пусть и не с европейскими федерациями. Тхэквондо развивают около 220 стран мира, есть куда ездить и с кем общаться. В России тоже соревновательного застоя нет. Несмотря на сложности, 2022 год получился у татарстанских тхэквондистов урожайным на медали по всем категориям и возрастам. Турнир «Дети Азии» принес золото и бронзу, Спартакиада России – золото и бронзу, чемпионат России – так же золото и бронзу. Я доволен годовыми результатами.

Развитие тхэквондо идет очень сильное. В 2007 году было приблизительно четыре филиала – в Казани, Набережных Челнах, Елабуге, Вятских Полянах. На данный момент тхэквондо развивается в более чем 20 районах республики.

Мы могли бы и более масштабно работать, но у нас, как и во многих видах спорта, есть проблемы с тренерскими кадрами. По возможности их решаем. Уже пять лет на базе Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма работает отделение тхэквондо с бюджетным обучением, которое готовит тренеров. Теперь решаем другую проблему: большинство выпускников остаются в Казани, тем самым в районах наблюдается кадровый голод. Сейчас пробуем давать целевые направления на учебу от городов и районов, с тем чтобы ребята возвращались туда после учебы.

Мы во всем пробуем искать плюсы. Если у нас нет допуска к участию в чемпионатах мира и Олимпиаде, то и соревновательный график стал более свободным. Это время мы будем использовать для обучения тренерского состава.

В столице Татарстана прошел Всероссийский открытый фестиваль тхэквондо и паратхэквондо ВТФ среди лиц с ограниченными возможностями здоровья Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для развития спорта мы стараемся поддерживать ведущих спортсменов в части финансов. Достаточно хорошие призовые платят за соревнования. Кроме этого, больше появилось различных турниров внутри России. Изначально к ним относились скептически, но со временем они показали хорошую зрелищность, а у новичков появилось больше возможности навязывать конкурентную борьбу топовым спортсменам. И уже именитым бойцам начинает наступать на пятки амбициозная, не признающая авторитетов молодежь.

Сейчас титулованным спортсменам сложнее выигрывать в России, чем в Европе. Наша страна в мировом тхэквондо за последний олимпийский цикл сильно подняла авторитет. Поэтому я думаю, что европейцы облегченно выдохнули после введения МОК санкций. Сильных конкурентов убрали. Но с Южной Кореей мы планируем продолжать общение, а они основоположники тхэквондо. К тому же есть опыт проведения командных турниров ТК5 с Ираном и Белоруссией. Еще планируется ряд турниров с азиатскими странами. Если мы говорим о паратхэквондо, то спортсмены, которые занимаются паратхэквондо, в Татарстане есть. Но их мало, всего два-три человека, живущих в Казани и Набережных Челнах. Но вырастить параспортсмена – это совсем отдельная история. Все намного сложнее. Надо найти тренера, который был бы компетентен и готов заниматься со спортсменом индивидуально. Вот сурдотхэквондо в Татарстане уже достаточно развито. На первенстве России брали золото. Пытаемся развиваться и в направлении паратхэквондо.

Ольга Павлова: «На этом фестивале тхэквондо, который проводится под девизом «От ограниченных возможностей к возможностям без границ», собрались люди, которые действительно являются послами спорта, мира и доброй воли» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ольга Павлова, заслуженный тренер РФ, координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане:

Мы с депутатом Госдумы седьмого созыва от Чеченской Республики Ахмедом Догаевым долго думали, какие мероприятия на территории двух республик можно провести. Одним из первых был этот турнир, и мероприятие получилось очень достойным. На этом фестивале тхэквондо, который проводится под девизом «От ограниченных возможностей к возможностям без границ», собрались люди, которые действительно являются послами спорта, мира и доброй воли.

При проведении таких мероприятий, кроме спортивной составляющей, участники и гости знакомятся с культурами и традициями друг друга. Укрепляют духовные связи между народами России. Именно с такого возрождения спорта, традиций и обычаев начал восстановление Чеченской Республики ее первый Президент, Герой России Ахмад-Хаджи Кадыров.

Если говорить об идеологии прошедшего фестиваля, то на соседних коврах проходили состязания и ведущих бойцов, и параспортсменов, а это очень сильная инклюзивная составляющая. Кстати, он проходил в Декаду инвалидов. И это был первый турнир, который проходит на фоне заявления Президента России Владимира Путина о необходимости поддержки паралимпийцев, отстраненных западными санкциями от международных турниров. Особые слова благодарности я хочу выразить маме Рамзана Ахматовича Кадырова, Аймани Несиевне, которая является благотворителем и поддерживает в том числе и организации, работающие с людьми с ограниченными возможностями. У нас в Татарстане есть фонд в рамках проекта «Динамо» – детям России». Он занимается и поддержкой семей сотрудников силовых органов, погибших при выполнении служебного долга. На этом турнире был разыгран переходящий кубок, что говорит о том, что этот турнир станет традиционным и это еще больше сблизит народы Татарстана и Чеченской Республики.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»