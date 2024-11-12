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Спорт 12 ноября 2024 09:45

Тхэквондисты Татарстана стали призерами чемпионата России и первенства Европы

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Тхэквондисты Татарстана стали призерами чемпионата России и первенства Европы
Фото: Федерация тхэквондо РТ

В столице Кабардино-Балкарии Нальчике завершился чемпионат России по тхэквондо ВТФ, который проходил с 5 по 10 ноября. Он собрал более 400 спортсменов из 44 регионов страны. По итогам турнира воспитанники татарстанской школы тхэквондо Сергей Кирсанов и Эмиль Алиев завоевали в своих весовых категориях бронзу, а Муслим Ахтаев — серебро.

Кроме этого, татарстанская спортсменка Элина Камалова стала бронзовым призером чемпионата Европы по тхэквондо среди кадетов и детей, который проходил с 7 по 10 ноября в столице Албании Тиране. Мероприятие было организовано Европейским союзом тхэквондо (ETU) совместно с Албанской федерацией тхэквондо.

Фото: Федерация тхэквондо РТ

«Поздравляю спортсменов и тренерский состав с этими победами. Татарстанские тхэквондисты продолжают достойно представлять республику и ФСО „Динамо“ РТ на турнирах как российского, так и международного уровня. Международные старты на этом не заканчиваются. Ждем хорошего результата и от Даниила Бондаря, который планирует выступить на чемпионате мира по неолимпийским дисциплинам в Гонконге (юниоры 15–17 лет)», заметил в беседе с журналистом «Татар-информа» вице-президент Союза тхэквондо России и президент Федерации тхэквондо Татарстана Рафис Мусин.

#тхэквондо
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