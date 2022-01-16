Twitter заблокировал аккаунт Хаменеи из-за ролика о мести Трампу за Сулеймани

Сервис микроблогов Twitter навсегда заблокировал аккаунт Высшего лидера Ирана Али Хаменеи после публикации анимационного ролика, на котором иранский беспилотник уничтожает экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, мстя за гибель иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Iran International.

«Twitter навсегда заблокировал один из аккаунтов иранского верховного лидера Хаменеи, по всей видимости, за публикацию анимационного ролика, в котором изображается ликвидация Дональда Трампа», — цитирует сообщение агентства РИА Новости.

На сайте Высшего лидера Ирана 13 января было опубликовано анимационное видео. На нем видно, как боевой робот, которым управляет оператор в иранской форме, пробирается в резиденцию Трампа во Флориде.

Играющему в гольф с другими американскими политиками экс-президенту оператор отправляет сообщение на английском языке: «Убийца Сулеймани и тот, кто отдал приказ, заплатят за это». Пока Трамп читает текст на своем телефоне, иранец нажимает на «пуск», давая команду беспилотнику.

Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал-лейтенант Касем Сулеймани и заместитель руководителя иракских Сил народной мобилизации (коалиции преимущественно шиитских милиций) Абу Махди аль-Мухандис были убиты в ночь на 3 января 2020 года ударом с американского беспилотника в аэропорту Багдада.

До этого американские власти сочли Сулеймани и аль-Мухандиса причастными к организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ на ликвидацию генерала Иран нанес удары по американским базам в Ираке, не добившись, впрочем, нанесения значительного ущерба.