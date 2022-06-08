«Творить, думать и уважать Родину»: в Казани подвели итог конкурса «Дети рисуют страну»

Победителей XVI республиканского конкурса «Дети рисуют страну», который проводится в рамках одноименного проекта «Единой России» наградили в Казани. Как отметила заместитель секретаря Татарстанского отделения партии Римма Ратникова, это один из любимых ее проектов.

«Провести такой конкурс – трудоёмкое дело. Задача партии и телеканала замотивировать детей творить, думать и уважать Родину. Думаю, мы справились», – заявила Ратникова.

Она рассказала, что на конкурс поступило более 10 тыс. рисунков, которые показали, как дети видят мир и что они думают о происходящем.

Спецприз за активное участие получила нижнекамская школа-интернат для детей с ОВЗ и преподаватель детской школы искусств Агрызского района Татьяна Шаймарданова. Среди детей спецприз получила воспитанница Новошешминской начальной школы – детсада Виктория Михайлова. Сопредседатель экспертного совета, народный художник РТ Михаил Кузнецов подарил ей картину как самой юной участнице конкурса.

В новой номинации «Год культурного наследия народов России» третье место присудили Аделю Печерскому из Бугульминского района, второе – Ильвине Нурмиевой из Апастовской детской школы искусств. Первое место заняла ученица детской художественной школы Чистополя Ясмина Мамакова.

Ребят поздравили директор ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов и ректор КазГИКа Роза Ахмадиева.

В номинации традиционно вынесли и другие актуальные для РФ и РТ темы. В категории «Год цифровизации в Республике Татарстан» третье место занял Расимьян Шайдуллин (Актанышский район), второе – Дарья Бельбасова (Спасский район). Первое место заняла Алия Хуснутдинова из Балтасинской гимназии.

Неизменной осталась номинация «Мы – за безопасные дороги». Здесь победителем стала Ксения Куликова из Орловской школы Лаишевского района. На втором и третьем местах Аделия Салихова из Зеленодольского района и Дарья Сарандаева из Казани.

В категории «Я – патриот своей родины» лучшей оказалась Нурия Шагиева из Буинского района, приз за третье место получила Софья Сатдинова из Альметьевска, второе – Камилла Галимуллина из московского района Казани.

Ребята получили ценные призы от организаторов – ГТРК «Татарстан», регионального отделения «Единой России», развлекательно-развивающего центра «Союзмультпарк», Управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан и ГБУ «Безопасность дорожного движения» РТ.