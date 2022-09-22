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Культура
22 сентября 2022  16:53
Лиля Шайхутдинова

Творчество Николая Фешина увидят жители отдаленных районов Татарстана

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Государственный музей изобразительного искусства РТ готовит передвижной иммерсивный проект, посвященный знаменитому художнику Николаю Фешину. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала директор музея Розалия Нургалеева.

«Сейчас необходимо обратить в сторону музея сотрудников институций, занимающихся цифровыми технологиями. Мы общались с университетскими специалистами, и они выразили желание создать вместе с нами иммерсивный проект, посвященный Николаю Фешину — его жизни, деятельности, творчеству, искусству», — пояснила Нургалеева.

В пресс-службе ГМИИ РТ рассказали, что сегодня музей готовит заявку на грант. В случае реализации проекта он будет представлен жителям самых отдаленных районов республики. При реализации будет задействовано множество площадок, включая галерею «Хазинэ», Казанский федеральный университет и Казанское художественное училище.

#ГМИИ РТ #Николай Фешин
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