«Творчество и подвиг»: Нацбиблиотека РТ представила экспозицию к юбилею Мусы Джалиля

Фото: пресс-служба Национальной библиотеки РТ

15 февраля исполняется 120 лет со дня рождения татарского поэта, журналиста и военного корреспондента Мусы Джалиля. К юбилею в классическом читальном зале Национальной библиотеки РТ сотрудники отдела татарской и краеведческой литературы подготовили книжную экспозицию «Муса Джалиль: творчество и подвиг», сообщает пресс-служба библиотеки.

На выставке представлены произведения поэта на татарском, русском и других языках, а также издания и материалы, рассказывающие о его жизни, судьбе и литературном наследии.