Творческое объединение молодых скульпторов открыло в Казани выставку «на ощупь»

Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ в Казанском Кремле, открылась выставка скульптур, которые разрешено трогать. Проект «Чувствовать сквозь» составили 28 работ молодых казанских художников, выпускников филиала Московского государственного академического художественного института имени Сурикова. В скульптуре представлены погрудные портреты, фигуры представителей животного мира, бытовые сценки.

Авторы скульптур – молодые художники из творческого объединения, которое впервые заявило о себе публично в прошлом году на так называемом Архпикнике в Атабаево, где скульптурные формы были созданы ребятами под открытым небом из природных материалов и, перезимовав зиму, даже зацвели по весне к удивлению самих ребят. В творческую команду входят Зульфия Мухамедьянова, Артур Давыдов, Ксения Зубкова, Тимофей Тюрин, Дамир Закиров и Динара Салимова.

«Это свежая кровь в нашем городе, в нашей республике – ребята уже успели поработать в крупных городах Республики Татарстан. Воплотить такой проект для нас было очень важно, поскольку только руками скульпторов мы могли создать такую тактильную среду. Спасибо, что вы дошли до этого – что создали этот проект! Вы очень молоды и на вас у нас огромные надежды», – сказала на вернисаже директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева.

Художники создают иллюзию, скульпторы же лепят настоящую реальную форму, подчеркнул заслуженный деятель искусств РТ Махмут Вагапов. Он отметил большой потенциал авторов выставки, а посетителям пожелал ощутить близость творчества.

«Кто плохо видит, кто хорошо, а все равно ощущают все руками», — подчеркнул он.

Проект, действительно, заявлен как инклюзивный, возможность тактильно ощущать скульптуры предусмотрена ради людей с ограниченными возможностями здоровья — плохо видящих и слепых. Но прикоснуться к музейным экспонатам при желании могут все посетители. Помимо скульптур в зале установлен планшет со слоем пластилина: нем с помощью специальных пластиковых ножей можно попробовать создать рельеф или орнамент.

«Мы хорошо знакомы с этими ребятами и плотно с ними работаем. Может, не все получилось так, как нам с ними хотелось, но я хочу поблагодарить их за такую нетрадиционную выставку. Здесь все можно трогать! Хочу поблагодарить их и за то, что они, окончив Суриковский институт, не уехали из нашего города в поисках больших денег, и участвуют во всех фестивалях, конкурсах на благо нашего города. Желаю вам большого творческого пути, пожалуйста, не сходите с выбранного пути, не теряйте любовь к профессии!» — сказала главный художник Управления архитектуры Казани Жанна Белицкая.

Мастерские художников зачастую полны работ, которые годами там пылятся, не демонстрируемые зрителям, констатировал один из художников некоммерческого творческого объединения Артур Давыдов. Хотелось бы, чтобы творения не возвращались после выставки назад в мастерскую, где их снова никто не будет видеть, признался он. Ещё одна участница проекта, Ксения Зубкова, анонсировала экскурсии по выставке «Чувствовать сквозь» от художников проекта, на которых посетители смогут узнать истории создания произведений.

Прикоснуться к скульптурам выставки «Чувствовать сквозь» в галерее «Хазинэ» можно будет до 30 августа. До конца рабочего дня галереи с момента открытия вход будет бесплатным, с 20 мая — по билету в музей.