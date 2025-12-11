Творческий вечер, посвященный 125-летию со дня рождения Хасана Туфана, прошел в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Союз писателей Татарстана провел литературно-музыкальный вечер, посвященный 125-летию со дня рождения поэта Хасана Туфана. Мероприятие прошло в Восточном зале театра имени Камала.

«Задача всех нас – Союза писателей, Министерства культуры и администрации его родного района – сохранять память о Хасане Туфане», – подчеркнул заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Он напомнил, что в родном селе поэта, Иске Кармәт Аксубаевского района, работает музей Туфана, и вручил его заведующей Тагзиме Низамовой почетный знак Министерства культуры Татарстана «За достижения в культуре». Также он сообщил, что в районе появится бюст поэта.

Председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла в начале вечера напомнил, что он один из немногих, кто знал Хасана Туфана.

«На мой взгляд, Хасан Туфан прежде всего известен любовной лирикой. Конечно, в его жизни были разные этапы. В тюрьмах родились его лирические стихи», – сказал он.

По словам председателя Союза писателей РТ, Хасан Туфан всегда оставался свободным духом человеком, который писал ради родного языка и народа.

«Только тот, кто не предал своей души, может быть поэтом. <...> Пока живет татарский народ – будет жить и поэзия Хасана Туфана», – добавил он.

Глава Аксубаевского района Алмаз Мингулов рассказал о работе музея и мероприятиях, посвященных поэту. «17 декабря пройдет большой вечер памяти Хасана Туфана – приглашаю всех. Огромная благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову и Министерству культуры за возможность установить красивый памятник поэту», – отметил он.

Литературовед, художник-каллиграф, заслуженный деятель искусств РТ Наджип Наккаш передал музею картину со стихом поэта. Подарок приняла заведующая музеем, пригласившая всех посетить экспозицию.

Перед началом вечера доктор филологических наук Искандер Гилязов представил биографию и творчество поэта.

Автор сценария литературно-музыкального вечера «Полярная звезда» – Лилия Гибадуллина, режиссер Нафиса Исмагилова, режиссер по пластике Артур Шайдуллин, музыкальное оформление – Дина Закирова. Артисты – Ильдус Ахметзянов, Мадина Гайнуллина, Айрат Шамс, Ринат Низамов, Ирхан Габдуллин, Самат Хабиров.

Рузиля Мухамметова