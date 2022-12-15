Творческий вечер к 80-летию писателя Айдара Халима прошел в казанском КЦ «Сайдаш»

В Казани прошел творческий вечер, приуроченный к 80-летию известного писателя, поэта, драматурга и журналиста Айдара Халима. Встречу, организованную в культурном центре «Сайдаш», открыл сам юбиляр, который прочитал перед гостями собственные стихи. На вечер пришли коллеги писателя по творческому цеху, его земляки, ученики, а также активисты, вместе с писателем принимавшие участие в мероприятиях татарского национального движения в 90-х годах.

«В далеком голодном детстве, с ложкой в одной руке, жестяной тарелкой — в другой, я даже не думал, что доживу до 80 лет и буду стоять перед вами. Огромное спасибо!» — приветствовал гостей Айдар Халим.

Председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров в своем выступлении подчеркнул, что Айдар Халим — тот, кто всегда стоит на защите интересов татарского народа, который всю жизнь переживал за судьбу татар Башкортостана. «Любую нацию определяют личности. Айдар абый, который оставил глубокий след в татарской истории, и еще много сделает для нее — один из таких. Я хотел бы подчеркнуть, насколько он всей душой болеет за свой народ», — сказал Данис Шакиров.

«В годы подъема национального самосознания татар вы были в первых рядах. Если в свои 80 лет вы в добром здравии и хорошем настроении находитесь в одном из самых красивых залов нашей столицы, значит, жизнь вами прожита не зря», — добавил председатель исполкома ВКТ.

Руководитель правления Союза писателей Татарстана Ркаиль Зайдулла в поздравительном выступлении цитировал слова самого Айдара Халима: «О себе я думаю, что являюсь поэтом — будущим татар и несомненно, из созвездия Тукая».

«Айдар Халим — тот, из чьих уст мы слышим истину», — сказал Ркаиль Зайдулла. Эти его слова зал встретил бурными аплодисментами.

На творческом вечере выступили известные артисты Равиль Шарафиев, Азгар Шакиров, Ильдус Ахметзянов. В Казань также приехали представители из Башкортостана и малой родины писателя — Миякинского района РБ.

В ходе встречи звучали песни, созданные дочерью Айдара Халима Зульфией Тахаутдиновой на стихи отца. Песни исполняли Руслан Сайфутдинов, Алина и Азат Каримовы, мама и сын Гузель и Арслан Сибгатуллины, Саида Мухаметзянова, Алмаз Хусаинов и другие.

Вечер завершился исполнением известной песни Айдара Халима «Без исән!» («Мы живы!»).