Творческий коллектив Дома Дружбы народов РТ выступил в военном госпитале

Творческий коллектив Дома Дружбы народов Татарстана представил многонациональную концертную программу «Мы вместе – Без Бергэ» в военном госпитале Минобороны России, где проходят лечение и реабилитацию участники специальной военной операции. Об этом сообщает информационный центр ДДНТ.

С приветственным словом к военнослужащим обратился директор учреждения Тимур Кадыров.

«Уважаемые наши воины, наши защитники! Творческий коллектив Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана выражает вам искреннюю благодарность за мужество и самоотверженность. Мы гордимся вами и верим, что ваша сила духа поможет преодолеть все трудности на пути к выздоровлению и Победе в специальной военной операции. Пусть поддержка родных, забота врачей и тепло наших сердец ускорят ваше восстановление. Многонациональный Татарстан всегда рядом с вами!» – сказал он.

В ходе концерта зрителям напомнили, что в Татарстане проживают представители 175 национальностей, а в Ассамблею народов республики входят сотни общественных объединений.

Музыкальную часть программы открыл Руслан Сафин, исполнивший песни «О любви» и «От Волги до Енисея». Также прозвучали номера, отражающие идею межнационального единства. В частности, отмечалось, что уважение к культуре и традициям разных народов является одной из ключевых особенностей республики, в том числе в развитии международных связей, включая сотрудничество с Индией.

Индийский коллектив «Сантош» представил «Пенджабский танец», а многонациональный ансамбль «Напевы» исполнил песни «Мы будем петь! Мы будем жить!» и «Зорька алая!».

Заслуженный артист Татарстана Марсель Вагизов выступил с композициями «Чыгарсынмы каршы алырга» и «Юрга авылы кое».

Завершила концерт певица Цезария Саид, исполняющая произведения на 17 языках. Финальный номер она исполнила вместе со всеми участниками программы.