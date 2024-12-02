Творческие волонтеры Лаишево выручили за концерты 366,3 тыс. рублей в поддержку СВО

В Лаишевском районе в период с октября по ноябрь артисты местных домов культуры провели семь благотворительных концертов в поддержку СВО. Мероприятия прошли в рамках деятельности благотворительного фонда «Помощь СВОим».

Концерты состоялись в селах Столбище, Каипы, Орел, Атабаево, Большие Кабаны, в поселке 25 лет Октября, в городе Лаишево.

«Целью благотворительных концертов был сбор денежных средств в поддержку военнослужащих, проходящих службу в зоне СВО, а также привлечение новых участников, волонтеров фонда, для того, чтобы иметь возможность оказать больше помощи землякам-военнослужащим», — рассказала «Татар-информу» руководитель фонда Марина Порфирьева.

В рамках благотворительного тура собрали 366,3 тыс. рублей. Средства будут направлены на поддержку спецоперации.

«В благотворительном концерте приняли участие лучшие артисты района, талантливые и отзывчивые люди с большим желанием помочь землякам. Это заслуженный артист Татарстана Игорь Горчаков, известная в районе и в Татарстане исполнительница русских народных песен и гармонистка Валентина Клюшина. Не устаем благодарить наших творческих волонтеров за такую мощную поддержку», — отметила собеседница агентства.

Напомним, благотворительный фонд «Помощь СВОим» Лаишевского района ежедневно снабжает продукцией бойцов района и Татарстана. Волонтеры плетут сети, шьют костюмы для снайперов, делают окопные свечи, сухие души, готовят вкусные обеды для бойцов и многое другое.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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