Творческие союзы Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Союз театральных деятелей Республики Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве с союзами писателей, художников и композиторов Татарстана.

«Идея бродила давно в наших головах, потому что союзы республики должны общаться и обмениваться своим опытом, помогать друг другу. <...> Важно, чтобы на союзы сегодня обратили внимание, потому что, мне кажется, влияние союзов сегодня стало более значимым», – заявил председатель Союза театральных деятелей РТ Фарид Бикчантаев.

Помимо главы Союза театральных деятелей, соглашение подписали председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла, председатель Союза композиторов РТ Ильяс Камал и председатель Союза художников РТ Рабис Саляхов.

Историческое, по словам подписантов, событие состоялось во время пресс-конференции, организованной в казанском Доме актера имени Марселя Салимжанова.