Творческие союзы Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве
Союз театральных деятелей Республики Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве с союзами писателей, художников и композиторов Татарстана.
«Идея бродила давно в наших головах, потому что союзы республики должны общаться и обмениваться своим опытом, помогать друг другу. <...> Важно, чтобы на союзы сегодня обратили внимание, потому что, мне кажется, влияние союзов сегодня стало более значимым», – заявил председатель Союза театральных деятелей РТ Фарид Бикчантаев.
Помимо главы Союза театральных деятелей, соглашение подписали председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла, председатель Союза композиторов РТ Ильяс Камал и председатель Союза художников РТ Рабис Саляхов.
Историческое, по словам подписантов, событие состоялось во время пресс-конференции, организованной в казанском Доме актера имени Марселя Салимжанова.