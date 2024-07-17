Творческие работы татарстанцев о победах России могут разместить на отечественных товарах

Жителей Татарстана приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Традиция побеждать».

«Традиция побеждать» — это творческий конкурс по созданию патриотических образов, который проводит Минпромторг России совместно с Роскачеством, при поддержке Комиссии партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи, сообщает пресс-служба конкурса.

Его цель — отбор творческих работ, визуализирующих российские победы прошлого, настоящего и будущего, для дальнейшего их размещения на самой широкой номенклатуре товаров российского производства в целях обеспечения узнаваемости Российской Федерации как страны-победителя.

Лучшие творческие работы конкурса «Традиция побеждать» разместят на товарах российского производства.

Прием заявок до 30 сентября 2024 года. Конкурс проходит по 10-ти номинациям, в числе которых «Родина-мать», «Россия как цивилизация», «Народ-победитель», «Первые в космосе», «Выдающиеся люди», «С чего начинается Родина?», «Сила в правде», «Традиция побеждать», «Мы за мир!», «Спортивный талисман».

По итогам конкурса:

— информация о победителях, с фамилиями и их работами, будет размещена в новостных каналах Минпромторга России и Роскачества;

— работы, победившие в одной из номинаций, будут рекомендованы организаторами российским производителям.

Участниками могут стать физлица от 18 лет. Для участия необходимо подготовить одну творческую работу, выполненную с применением технологий компьютерной графики или в любой технике рисования (масло, тушь, цветные карандаши, мелки) в формате JPEG или JPG, цветовая модель RGB, весом не более 10 МБ и направить заявку по ссылке. Полные условия участия и критерии оценки смотрите здесь.

фото: пресс-служба конкурса