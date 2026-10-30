Творческие предприниматели РТ смогут претендовать на статус участника «Сколково»

Фото: пресс-служба ЦУМа

Представители креативных индустрий Татарстана теперь могут рассчитывать на помощь в подаче заявки на статус участника «Сколково» у себя в республике. Соответствующее соглашение подписали на полях форума Kazan Digital Week 2026 региональный оператор Фонда «Сколково» в Татарстане – ИТ-парк и Центр развития креативных индустрий (ЦРКИ) РТ, сообщает пресс-служба казанского ЦУМа.

Центр теперь признан соисполнителем оператора и займется развитием инновационного сообщества в креативных сферах. Накануне, 29 октября, представители «Сколково» и ЦРКИ обсудили, как проекты из Татарстана смогут выйти на новый уровень, используя помощь экспертов фонда.

Команда ЦРКИ поможет оценить, подходит ли конкретный проект под требования фонда, проконсультирует и подберет нужные сервисы, а после получения статуса будет сопровождать его в работе. Решение о присвоении статуса принимает сам фонд.

Участникам «Сколково» доступны образовательные и акселерационные программы, поддержка экспертов и среда предпринимателей фонда. ЦРКИ будет работать с предпринимателями из арт-индустрии, кино и телевидения, дизайна, моды, видеоигр, архитектуры и урбанистики, гастрономии. Перечень открыт и для других направлений. Центр развития креативных индустрий развивает Центр уникального мастерства (ЦУМ) в Казани, поэтому часть работы будет проходить в его стенах.

Региональным оператором «Сколково» в Татарстана выступает республиканский ИТ-парк. По словам его директора Руслана Власова, подписание документа расширяет круг сотрудничества.

«Сейчас нет отраслей, где не было бы цифровизации и IT, а с развитием искусственного интеллекта их роль растет. Мы очень рады, что у нас появился сильный партнер, связанный с креативной индустрией. <...> Результат может прийти не сразу, но я уверен, что сотрудничество принесет больше пользы и ИТ-парку, и республике», – пояснил он.

Генеральный директор Центра развития креативных индустрий РТ Ранко Тепавчевич заметил опыт «Сколково» и ИТ-парка бесценен для учреждения. «Технологии, геймдев и другие направления креативной индустрии связаны напрямую, и на этом стыке мы можем найти много синергетических эффектов и создать новый продукт, который поможет <...> резидентам Центра уникального мастерства, в том числе новым, стать более современными и готовыми к вызовам этой экосистемы», – выразил уверенность он.

Директор департамента регионального развития фонда «Сколково» Юрий Сибирский уточнил, что соглашение предполагает совместную работу ЦРКИ и ИТ-парка, в том числе по технологической повестке. Фонд поддерживает технологический сектор экономики и видит плотное пересечение с креативными индустриями.

«На этом стыке есть дополнительные возможности как для технологических компаний, так и для развития креативной отрасли за счет ее технологизации. Спрос на такие меры поддержки есть. У нас работают акселераторы, например, в геймдеве, и мы видим пул компаний, которые развивают технологии в рамках своей контентной деятельности и могут пользоваться нашими мерами поддержки», – акцентировал он.

Международный форум Kazan Digital Week 2026 проходит с 29 по 31 октября в Казани. Деловая программа включает более 100 секций, запланированы выступления свыше тысячи спикеров. В форуме участвуют более 70 стран, программа структурирована по десяти тематическим направлениям. Впервые мероприятие состоялось в 2020 году.